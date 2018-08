Folle roulette russa, giovani si tuffano tra le auto in corsa sulla strada

Dei giovani trentenni di Porto Recanati sarebbero stati i protagonisti di una folle roulette russa. I giovani erano soliti tuffarsi tra le auto in corsa sulla strada, un gioco assolutamente insensato praticato da un gruppo di trentenni di fronte a un camping di Porto Recanati. Il loro gioco consisteva nel gettarsi tra le auto in corsa e sperare di non essere investiti. Si tratta proprio di follia pura accaduta a Porto Recanati davanti al camping Medusa, dove due notti fa il responsabile della sicurezza della struttura si sarebbe trovato di fronte a scene agghiaccianti.

Un gruppo di ventenni tutti ubriachi avrebbero ideato una sorta di roulette russa. Uno di loro a turno si caricava sulle spalle un altro per poi gettarlo letteralmente in mezzo alla strada, al passaggio degli automobili.“Il giovane caduto a terra si rialza e urla insieme all’amico. I quattro giovani, ricomposto il gruppetto, se la ridono e non appena si presenta di nuovo l’opportunità ripetono il “gioco”, tra spinte e schiamazzi”, spiega il Corriere Adriatico. Sono stati momenti di paura e panico in quella che sembrava essere una notte tranquilla.

Solo la prontezza all’uscita degli automobilisti hanno fatto in modo che non si trasformasse in tragedia E come se non bastasse le bravate dei giovani avrebbero attratto l’attenzione di alcune ragazze tutte minorenne che incuriosite si sarebbero avvicinate. I 4 uomini per fare conoscenza divennero ben presto i protagonisti dello stesso gioco.

Riportare tutto alla normalità non è stato semplice. Infatti sembra che il titolare del camping dopo essere uscito a vedere cosa stava accadendo, avrebbe chiamato i carabinieri. Nel giro di qualche minuto sul posto è arrivata una pattuglia da Porto Recanati che avrebbe bloccato sia i giovani che le ragazzine. I militari si sono fatti consegnare i documenti, ma non è stata un’impresa semplice. Alla fine ci sono riusciti, le tre minorenni se la sono cavata con una bella ramanzina da parte dei genitori, mentre i quattro trentenni rischiano di passare i guai più seri.