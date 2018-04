Follonica, spari in centro dopo lite tra vicini: un morto e due feriti

Davvero incredibile quanto accaduto nella giornata di ieri in provincia di Grosseto e più nello specifico nella cittadina di Follonica dove è avvenuta una sparatoria in centro. E’ questo quanto accaduto nella giornata di ieri intorno alle ore 15:00. nella centrale via Matteotti dove c’è stata una sparatoria che ha causato la morte di un uomo e altri due sono rimasti feriti. Una volta sentiti gli spari sarebbe stato lanciato immediatamente l’allarme e nel giro di Pochi istanti sul luogo sono rinvenuti i Carabinieri e il 118. A udire molti colpi sono stati testimoni i quali si sono riversati in strada per cercare effettivamente di capire che cosa stesse accadendo. Una volta intervenute le forze dell’ordine, queste hanno provveduto a chiudere al traffico la via Matteotti a fine proprio di favorire i soccorsi e quindi l’intervento dei Medici.

Ad aprire il fuoco è stato Raffaele Papa il quale ha sparato contro due fratelli proprietari di un albergo, uccidendo uno di loro e ferendo anche l’altro, poi si sarebbe messo in macchina cercando di fuggire verso Grosseto, Ma la sua fuga si è conclusa soltanto alla periferia del Capoluogo dove poi l’uomo è stato bloccato e arrestato dai carabinieri. Il killer è un uomo di 29 anni proprietario di un ristorante del centro il quale Come già abbiamo detto, improvvisamente dopo una lite di vicinato con Salvatore e Massimiliano De Simone i due fratelli nonché titolari di un albergo della zona, ha aperto il fuoco.

Al fine di poter fermare la lite pare sia dovuta intervenire anche la moglie di uno dei due fratelli ma a quel punto il commerciante avrebbe tirato fuori un’arma iniziando a sparare in mezzo alla strada e purtroppo uno dei due fratelli è morto sul colpo, mentre l’altro è rimasto gravemente ferito insieme ad una passante estranea al litigio che si trovava sulla linea di tiro del commerciante. I due feriti sono stati trasportati con l’elisoccorso presso l’ospedale Le Scotte di Siena, mentre l’assassino Come già abbiamo detto avrebbe tentato di fuggire verso Grosseto ma soltanto dopo un po’ e nello specifico dopo più di un’ora è stato intercettato direttamente dai carabinieri che lo hanno fermato ed arrestato.

“Sembrava una scena di Gomorra“, è questo il commento di uno dei testimoni. “Incredulità e sgomento”, invece sono state le prime parole del sindaco di Follonica, Andrea Benini, appena arrivato sul luogo della sparatoria. “C’è dispiacere per queste persone che conoscevo benissimo“, ha aggiunto il sindaco. Sul Luogo della sparatoria, che tra l’altro è molto centrale e piena di attività commerciali nonchè molto vicina al mare, è intervenuto poco dopo il pubblico ministero Giampaolo Melchionna per coordinare le indagini.