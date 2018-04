Formaldeide al posto della soluzione fisiologica, 27enne imbalsamata viva per errore

E’ davvero incredibile quanto accaduto ad una giovane ragazza di 27 anni morta in Russia dopo una iniezione di formaldeide, ovvero una sostanza che viene utilizzata per imbalsamare i cadaveri. Si chiamava Ekaterina Fedyaeva e aveva 27 anni la giovane morta a Ulyanovsk Russia in seguito ad una iniezione della sostanza che come abbiamo detto viene solitamente utilizzata per imbalsamare i cadaveri. Stando a quanto riferito da una nota testata russa, sembra che la ragazza si fosse recata in ospedale per eseguire un intervento di routine Ma i medici piuttosto che iniettare nelle vene la soluzione fisiologica, le avrebbero somministrato per errore il composto chimico chiamato formaldeide e dopo 2 giorni di dolori piuttosto forti, La ragazza è deceduta.

“Mia figlia è stata uccisa. Quando sono andata a trovarla dopo l’operazione aveva dolori lancinanti e vomitava. Poi ha iniziato a tremare come una foglia, l’ho coperta, ma non era freddo: aveva le convulsioni. Ho chiamato un dottore, ma nessuno veniva a vederla. Sapevano molto bene di averle iniettato veleno in corpo, ma non hanno fatto nulla per aiutarla, mi hanno solo detto di andare a casa. Volevano che tacessi mentre la formaldeide stava erodendo il suo corpo dall’interno”, sono queste le parole dichiarate dalla madre della giovane ragazza che accusa i medici di omicidio.

La ventisettenne si era sposata da poco e aveva deciso di sottoporsi ad un intervento di routine ovvero l’asportazione di cisti ovariche, ma per un errore I medici hanno sbagliato e piuttosto che iniettare la soluzione fisiologica, le hanno iniettato la formaldeide che ha finito per devastare il corpo della giovane in soli due giorni. Adesso è in corso un’ indagine preliminare per cercare di chiarire l’accaduto ma pare proprio che la giovane fosse stata lasciata in balia dei suoi dolori fortissimi finché non è stata poi trasferita in terapia intensiva. “Dopo l’intervento, per 14 ore non hanno fatto nulla. Quando sono tornata a parlare con i dottori, loro stavano discutendo del tragico errore, ma nessuno mi ha raccontato cosa era successo. Mi hanno detto che era in coma, che il cuore, i polmoni e il fegato avevano smesso di funzionare ed era attaccata a un polmone artificiale”, ha aggiunto ancora la donna.

“Una terribile tragedia. Le mie più profonde condoglianze alla famiglia e ai parenti di Ekaterina Fedyaeva. Questa è una terribile tragedia. Provvederemo agli aiuti necessari alla famiglia. I responsabili sono già oggetto di indagini”, ha commentato il ministro della Salute Rashid Abdullov dopo che il caso ha destato comprensibilmente l’attenzione della stampa internazionale. “Mamma sto morendo”, sono state queste le ultime parole della 27enne, prima di collassare ed essere attaccata alle macchine che l’hanno tenuta in vita fino a giovedì scorso.