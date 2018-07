Francesca, 23 anni e affetta da Sindrome di Down si laurea insieme alla madre

Ha solo 23 anni e purtroppo alcuni problemi di salute, ma tutto ciò non le ha impedito di poter realizzare un sogno ovvero quello di essersi laureata insieme alla persona più importante della sua vita, Ovvero la sua mamma. La protagonista di questa storia è Francesca Pecora, una ragazza di 23 anni affetta da sindrome di Down nata prematura e che ha dovuto sin da piccola affrontare ostilità come molti problemi al cuore, un motivo per cui si è dovuta sottoporre a ben 4 interventi.

La sua mamma di nome Loredana Ambrosio, pare sia stata sempre orgogliosa della figlia anche quando tutti le davano contro e le dicevano che comunque non avrebbe potuto avere una vita normale e soprattutto non avrebbe potuto fare e sostenere un percorso di studi, come gli altri suoi coetanei. La donna però è riuscita ad andare contro tutti e soprattutto non si è mai fermata davanti agli ostacoli ed ha fatto sì che è la figlia non sentisse il peso della diversità e l’ha aiutata a conseguire una laurea.

Così l’avrebbe iscritta a scuola all’età stabilita dalla legge e le ha fatto leggere molti libri e l’ha fatta socializzare con gli altri compagni di classe e ha chiesto un docente di sostegno soltanto quando la ragazza mi ha avuto realmente di bisogno. Poi una volta completato il percorso di studi obbligatorio, la mamma insieme alla figlia pare si sono iscritti alla facoltà DAMS dell’università della Calabria ed infine sono riuscite a laurearsi insieme.

Loredana Parisi è anche andata contro il parere dei medici per far sì che la figlia potesse conseguire questo titolo ed infatti sembra che i medici le avessero detto che Francesca avrebbe potuto avere dei Blocchi. Nonostante qualche piccola difficoltà però Entrambe ma soprattutto Francesca è riuscita a conseguire questo grande successo, diventando una dottoressa. «Sarei felice se la storia di Francesca potesse essere un messaggio di speranza per i tanti genitori fermati o comunque rallentati dalle istituzioni», ha detto Lorena.