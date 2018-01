Francia shock, Nutella superscontata: risse in diversi supermercati

La Nutella va in offerta e nei supermercati francesi scoppiano le risse. Ci sono solo le super offerte sui vasetti di Nutella: quelli da 950 grammi costano appena un euro e 41 centesimi, uno sconto di quasi il 70%. Quest’ultimo è lo stesso zucchero bianco che mettiamo nel caffè che se consumato in piccole quantità non ha nessuna controindicazione significante ma se in grandi quantità è sconsigliabile. Davanti ai negozi si sono create code di ore, dopodiché i clienti, una volta entrati, hanno assalito gli scaffali col prodotto, per cercare di accaparrarsi uno dei barattoli scontati.

L’italianissima crema spalmabile ha insomma causato l’assalto ai supermercati.

Proprio così, siamo in Francia in un supermercato della catena Intermarchè e ci stiamo andando a corsa non per la nostra voglia incontenibile di fare la spesa, non per annunciare ai francesi che in Italia i sacchetti bio si pagano ma per accaparrarci il vasetto di Nutella ormato famiglia a meno di metà prezzo.

Un dipendente citato dall’Adnkronos ha raccontato: “Abbiamo venduto quantitativi che di solito vendiamo in tre mesi, sui banconi delle casse c’era solo Nutella“. “Una donna – racconta – è stata strattonata per i capelli, mentre un’anziana signora è stata colpita alla testa con un’intera confezione di barattoli, un altro signore aveva del sangue sulla mano”.

Che mondo sarebbe senza Nutella? Dice la pubblicità della crema alla nocciola più celebre della terra. Spalmata sul pane, a cucchiaiate o con le dita immerse direttamente nel barattolo: uno sfizio goloso, per molti un vero antidepressivo, così famosa da meritare un primato indiscusso tanto che da marchio è diventato un vocabolo di uso comune. La ricetta segreta come quella della Coca Cola, comprende un mélange di nocciole, zuccheri, oli vegetali, cacao e latte in polvere, che la rende un mito per generazioni di golosi. I “nutellomani” si sono uniti compatti nel giugno scorso per difendere l’oggetto dei loro desideri da una presunta minaccia proveniente dall’Unione europea.

Ferrero, l’azienda dolciaria produttrice della Nutella, è scesa sul piede di guerra contro le nuove regole europee sull’etichettatura dei prodotti alimentari, facendo credere che avrebbero potuto portare alla scomparsa della celebre crema spalmabile. Una polemica strumentale: Ferrero, per aumentare le vendite, da anni lavora sull’idea che la Nutella è un alimento sano, da mangiare tutti i giorni a colazione, e non un goloso sfizio, veicolando con le sue campagne pubblicitarie un’informazione scorretta (vedi riquadro a pag. 48). Con le nuove regole, ciò non sarà più possibile. Nessun rischio di sparizione, dunque: anzi, è positivo per i consumatori che le aziende siano costrette ad avere una maggiore trasparenza sui contenuti nutrizionali (in etichetta ci devono essere – tra gli altri – i quantitativi di grassi e zuccheri). Anche perché l’eccessivo consumo di prodotti non idonei al nostro stile di vita, perché troppo grassi o zuccherati, ci sta portando a ingrassare tutti un po’ troppo. Detto questo, è proprio sull’etichetta che il peccato di gola più famoso d’Italia perde il confronto nel nostro test con la crema alle nocciole di Carrefour, che riporta tutte le informazioni nutrizionali e, a differenza di Nutella, non nasconde dietro la dicitura generica “olio vegetale” l’impiego di olio di palma, che contiene acidi grassi saturi (quelli che fanno alzare il tasso di colesterolo cattivo) e non certo sano come quello di oliva.

Tre in testa alla prova di assaggio Per valutare un aspetto fondamentale per un prodotto di questo tipo, vale a dire se piace, abbiamo fatto assaggiare i 17 prodotti a un folto gruppo di amanti del genere, sia adulti sia ragazzi (dagli otto anni in su). La prova è stata come sempre svolta presentando i prodotti in contenitori anonimi, per far sì che gli 88 assaggiatori non potessero risalire alle marche. Tre creme svettano: Carrefour, Nutella e Coop Solidal. In particolare i più piccoli hanno mostrato di preferire Carrefour alla Nutella. Da notare che Carrefour, con i suoi 3,70 euro al chilo, è tra i prodotti più economici: entrambe le altre premiate costano ben di più (rispettivamente 5,91 e 5,58 euro). Mentre, paradossalmente, non sono piaciute le due creme più care: Rapunzel, che è anche fra le più ricche di nocciole, e Venchi, che costa ben 25,43 euro al chilo. Povere etichette Che il profilo nutrizionale delle creme alla nocciola non sia proprio l’ideale per un consumo quotidiano lo abbiamo già sottolineato: da questo punto di vista le etichette sono corrette perché non riportano slogan né sulla bontà, né sulla genuinità del prodotto, tanto meno claim che sponsorizzino un consumo giornaliero. Certo, la fetta di pane con sopra la crema alla nocciola invoglia all’acquisto, ma è del tutto lecita. I giudizi che trovate in tabella tengono conto della presenza delle informazioni obbligatorie per legge, ma soprattutto di quelle facoltative (per esempio tipo di grasso, conservazione e contatti con il produttore), che fanno sempre la differenza in termini di trasparenza nei confronti dei consumatori.

Bocciati con un pessimo Conad, Nutkao e Venchi perché non rispettano alcuni obblighi di legge. Conad mette in primo piano un bicchiere di latte senza poi specificarne la percentuale nella lista degli ingredienti, Venchi fa lo stesso definendosi crema da spalmare al cacao con nocciole Piemonte Igp “dimenticandosi” di indicare la percentuale di cacao. Nutkao, invece, non mette la quantità di prodotto e il termine minimo di conservazione nello stesso campo visivo della denominazione di vendita. Rispettano gli obblighi di legge, ma non vanno oltre Magnum, Gandola, Choco Nussa (della catena discount firmata Lidl) e Lindt, che non si preoccupano di dare alcuna informazione nutrizionale e non rivelano nemmeno il tipo di grasso. Non raggiunge la sufficienza nemmeno Rik Rok di Auchan, perché la data di scadenza risulta davvero illeggibile. I produttori si sforzano poco: le informazioni nutrizionali non sono sempre presenti e sul tipo di grasso usato otto creme su diciassette mantengono il silenzio. Anche sulla conservazione i produttori non danno indicazioni precise: sono appena sette le etichette in cui si specifica di non tenere i vasetti in frigorifero, ma a temperatura ambiente. Zuccheri e grassi a volontà Le creme del nostro test sono tutte ricche di grassi e zuccheri. In media la metà del vasetto è fatta da zucchero: Rapunzel è quello che ne ha meno (32%), Nutkao dove abbonda di più (58%). Non abbiamo ritenuto di dare un giudizio su questo aspetto perché qualsiasi crema compriate comunque lo zucchero è sempre tanto. La crema che mettiamo su una fetta di pane (30 g circa) fornisce in media 15 g di zucchero, che corrispondono a ben due cucchiaini e mezzo. Anche con i grassi non si scherza. Un terzo del vaset to è fatto di sostanza grassa. Una parte viene dalle nocciole (l’11% circa), il resto da oli vegetali aggiunti.

L’unico che non aggiunge oli è Novi, dove la componente grassa è data solo dalle nocciole (presenti al 45%) e in minima parte dal burro di cacao. Ci sono comunque troppi grassi aggiunti in quasi tutti i prodotti testati. Si salvano solo Novi e Rapuzel che ha più grassi, ma quasi tutti provenienti dalla nocciola, quindi di buona qualità dal punto di vista nutrizionale. Sulla qualità dei grassi aggiunti bisogna dire che solo Venchi usa l’olio d’oliva (ricco di acidi grassi insaturi), le altre ripiegano su oli meno costosi e meno salutari, come l’olio di palma, di colza o di girasole. Il tipo di grassi usati è importante: non sono tutti uguali dal punto di vista nutrizionale e della salute. Le loro caratteristiche variano in funzione degli acidi grassi. Quelli saturi, di origine animale che si trovano nella carne e nei suoi derivati, nei latticini e in alcuni grassi vegetali (olio di palma e olio di cocco) tendono a far alzare il tasso del colesterolo cattivo (LDL). Mentre gli acidi grassi insaturi presenti in nocciole, noci, pesce, olive e oli vegetali (di semi e di oliva) non incidono sul livello del colesterolo nel sangue. Nocciole: nessuno dichiara il falso In una “crema da spalmare alla nocciola”, più nocciole ci sono, naturalmente, meglio è. Novi e Rapunzel sono le più ricche (45%), Equo Solidale (Commercio Alternativo) il più parco (appena il 9%). In media rappresentano almeno il 17% del barattolo, Nutella ne contiene il 13%.

Nessun marchio bara sul contenuto di nocciole. Solo Lindt non dichiara in etichetta quante ce ne sono, ma lo può fare perché si definisce una “crema al cioccolato” e non alle nocciole, come le altre. In questa prova, però, il nostro giudizio è stato comunque insufficiente: dalle analisi di laboratorio è emerso che le nocciole nella crema Lindt ci sono, ma il loro contenuto è molto basso. Per scegliere la crema migliore tra quelle testate abbiamo tenuto conto anche della quantità e della qualità del cacao che contengono. L’abbiamo valutata (i giudizi sono in tabella) misurando il tenore di teobromina, una sostanza simile alla caffeina che si trova nel cacao. Prezzi: dal discount alla pasticceria Nel nostro Paese il consumo pro-capite annuo di Nutella è di 800 grammi a testa (due vasetti da 400 g), mentre i più golosi d’Europa sono i lussemburghesi con oltre un chilo a testa ogni anno. Se la crema della Ferrero è il leader del mercato, gli altri prodotti cercano uno spazio nelle case degli italiani puntando anche sul prezzo. I vasetti più economici si trovano al discount: Choco Nussa (Lidl) e Dolciando Dolciando (Eurospin) con 2,48 euro al chilo. Prezzo contenuto anche per i prodotti a marchio del supermercato: Auchan, Carrefour e Conad costano poco più di 3,50 euro al chilo. Nutella con i suoi 5,91 euro al chilo si paga cara, ma niente in confronto della crema Venchi, venduta a peso d’oro solo nelle pasticcerie e nei negozi specializzati: come abbiamo visto costa 25,43 euro al chilo.