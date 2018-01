Frankenstein ha 200 anni, ispirò molte innovazioni in medicina

Frankenstein, due secoli dopo la pubblicazione del libro di Mary Shelley, continua a ispirare la scienza: dieci anni dopo, nel 1828, ricorda Lancet, si faceva riferimento al libro in un articolo pubblicato sulla rivista sulla formazione degli embrioni. Science invece ricorda che l’ideatore del pacemaker, Earl Bakken, ha dichiarato spesso che l’idea gli era venuta dopo aver visto il film con Boris Karloff.

Nonostante oggi sia possibile trapiantare quasi tutto, c’è chi aspira alla realizzazione dell’esperimento del libro: nel 2013 in un articolo pubblicato su Surgical Neurology International due ricercatori hanno proposto di replicare l’esperimento di Giovanni Aldini, il fisico italiano che sottopose a scariche elettriche le teste di alcuni condannati a morte.

Frankenstein chi era costui? Anche se a prima vista la popolarità del personaggio pare acquisita nel repertorio dell’immaginario attuale, fino a renderlo icona, quasi epiteto proverbiale, in realtà le nozioni sull’opera letteraria che gli ha di fatto dato i natali sono assolutamente impari e deficitarie rispetto alla notorietà di quello che i pubblicitari potrebbero definire il suo brand. Forse non ci siamo mai soffermati troppo su questo dato, ma lo stesso nome Frankenstein, con il suo sapore teutonico e vagamente sinistro, ci fa spesso confondere uomo e creazione, autore e creatura, tanto che per molti Frankenstein non è il nome dello scienziato ma proprio quello del mostro frutto del suo ingegno, che invece evidentemente un nome proprio non ha né potrebbe avere.

Costantemente presente sulla carta stampata, immortalato in film, sceneggiati e talk show, da Mel Brooks fino a Maurizio Crozza, evocato nei dibattiti sullo strapotere della scienza, Frankenstein è frutto dell’immaginazione e dell’inventiva letteraria di Mary Shelley, scrittrice inglese di inizio Ottocento particolarmente attiva sulla scena culturale dell’epoca; un’autrice importante ancorché oscurata dalla fama della sua creazione, alla quale il libro che avete appena aperto restituisce finalmente onore e adeguata notorietà. Antonazzo e Gulisano ci offrono infatti una panoramica ampia, ragionata e competente che anzitutto ci aiuta a collocare il personaggio e l’autrice all’interno della storia che più compete loro, vale a dire quella culturale e più specificamente letteraria.

Tra le pagine troviamo infatti in modo capillare la biografia di Mary Shelley, la sua famiglia, le sue conoscenze e frequentazioni, assaporiamo il fermento, le tensioni, gli scontri culturali e sociali dell’ambiente inglese che già all’epoca cominciava a interrogarsi su potenzialità e limiti della scienza, incontriamo grandi intellettuali di quel tempo, da Godwin a Rousseau, scopriamo tra l’altro, e non da ultimo, che Frankenstein non è l’unica opera della Shelley, che invece con altri libri tornò su argomenti affini, miscelando elementi squisitamente profetici a intuizioni tipicamente letterarie, suo vero e proprio marchio di fabbrica. In questo percorso, senza troppo scantonare, trovano spazio dotte ma piacevolissime digressioni sulla storia della scienza e segnatamente della medicina, così come sul dibattito filosofico vivissimo, come detto, nell’ambiente della Shelley, ma è impossibile per gli autori sottrarsi alle inquietudini dell’oggi, collocando così la creazione di Frankenstein all’interno di un’evoluzione di scienza e tecnologia che ancora non finisce di sorprenderci e spesso di allarmarci.

Anche se a volte gli autori corrono il rischio di spingersi troppo sul terreno delle opinioni personali in materia di rapporto tra etica e scienza, la trattazione rimane costantemente lucida e puntuale, proprio perché mai abbandona il riferimento al contesto culturale di ieri e di oggi, tratteggiando scenari le cui premesse è bene tenere a mente. Non ci è dato sapere quanti Frankenstein siano all’opera in questo momento in chissà quanti laboratori di ricerca più o meno segreti, né è facile tenerci aggiornati sugli sviluppi di una materia talmente complessa e quasi esoterica da limitare le possibilità di comprensione dei non addetti ai lavori, ancorché bene informati e sufficientemente colti.

Ecco allora che il volume ci fornisce gli strumenti per partire dall’inizio, da un’intuizione narrativa dell’Ottocento – non a caso definito il secolo del romanzo – di tale potenza e portata germinativa da porsi come caposaldo ineludibile di un processo che tocca nel profondo non solo il passato e il presente, ma proprio il nocciolo dell’umano, dei suoi incubi e delle sue paure, ma anche delle profonde ragioni dell’essere, della vita nelle sue pieghe più irrivelate e del rapporto con un Oltre, al di là delle credenze e della fede di ciascuno. Col suo richiamo, anche nel sottotitolo, alla figura di Prometeo, Mary Shelley aveva del resto inserito la sua creatura nel solco di un mito tanto antico quanto la sua formulazione è tragicamente iscritta nel destino dell’uomo, e forse proprio per questo, dal canto loro, anche Antonazzo e Gulisano hanno voluto preporre proprio quella parola lì al nome di Frankenstein: il termine malioso, terribile, inquietante e assieme suggestivo di «destino».