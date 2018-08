Fulmine in spiaggia, feriti due fratelli. Uno è gravissimo

Un’estate all’insegna del maltempo e delle tragedie. Agosto 2018 non lascerà ricordi indimenticabili – in termini positivi – tra incidenti lungo le strade italiane e maltempo. Anche la giornata di ieri, domenica 19 agosto, è stata all’insegna di pioggia e tempo cupo: dalla Sicilia alla Toscana, passando per la Calabria e il Lazio, fulmini e saette hanno caratterizzato la penultima domenica d’agosto. Piogge torrenziali hanno impedito ai bagnanti di potersi godere una delle ultimissime giornate di mare. Il brutto tempo, però, non sembra destinato a ‘scomparire’ dai radar della penisola: il Bel Paese, infatti, anche durante questa settimana sarà stretto dalla morsa del maltempo. Ma c’è anche chi, dopo aver programmato le ferie, decide di recarsi in spiaggia anche con il tempo tutt’altro che benevolo. Come in Toscana e in Calabria dove, però, nelle ultime ore si sono registrate due drammatiche tragedie…

In Calabria, due fratelli sono rimasti feriti domenica pomeriggio, a Paola in provincia di Cosenza, da un fulmine che si è abbattuto nelle loro vicinanze mentre si trovavano in spiaggia nella località calabrese. Uno dei due, di 66 anni, è stato portato con l’eliambulanza nell’ospedale di Lamezia Terme ed è in condizioni più gravi. L’altro, di 57, è stato condotto in quello di Paola e non avrebbe riportato lesioni.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco e personale del 118. I due stavano camminando sulla spiaggia quando, durante un breve temporale, il fulmine è caduto vicino a dove si trovavano. Situazione analoga anche in Toscana, precisamente lungo le coste di Piombino. Stava riposando su un’amaca, nella spiaggia di Vignale-Riotorto, quando è stato colpito da un fulmine ed è andato in arresto cardiaco. L’uomo, un 48enne di Bagno a Ripoli (Firenze), è salvo grazie alla presenza di un medico e un infermiere che si trovavano poco lontano per altri motivi e che hanno iniziato subito le manovre di rianimazione e il massaggio cardiaco.

Sul posto è poi arrivato l’elicottero Pegaso e altri sanitari si sono calati con il verricello: dopo averlo stabilizzato lo hanno trasferito all’ospedale di Grosseto. Le sue condizioni sarebbero gravi ma il 48enne non sarebbe in pericolo di vita.