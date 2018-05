Fuma marijuana e lascia i due figli morire in macchina sotto al sole: Volevo dargli una lezione

Quel giorno le temperature avevano raggiunto i 36°. Consapevole di ciò, Cynthia Marie Randolph, una donna americana di 25 anni, ha chiuso a chiave i suoi due bambini Cavanaugh e Julie Ramirez, di uno e 2 anni, in auto sotto il sole.

I due piccoli sono stati trovati privi di vita poche ore dopo. Arrestata, la madre ha raccontato alle autorità di voler dare una lezioni ai due figlioletti: Scappavano sempre dalla macchina, così li ho chiusi dentro per dargli una lezione”. Ed ora la 25enne di Weatherford, in Texas, è stato condannato a due pene detentive di 20 anni, ciascuna per omicidio di secondo grado avvenuto nel maggio del 2017. Dovrà dunque trascorrere 40 anni in carcere.

La ricostruzione dei fatti – Erano le 16.00 del 26 maggio 2017 quando gli agenti furono chiamati presso il complesso residenziale di Lake Weatherford. I bambini erano stati dichiarati morti poco dopo le 16.30. La Randolph aveva subito tentato di difendersi dichiarando il falso. La prima versione prima della confessione parlava di un tentativo di salvare i due figli dopo averli trovati chiusi in auto con la chiave dentro.

La 25enne aveva sostenuto di aver rotto il vetro della vettura subito dopo averli trovati esamini all’interno. Era convinta che stessero giocando in giardino mentre lei faceva il bucato. Messa alle strette dagli investigatori, la donna aveva però ammesso le proprie responsabilità, confessando di averli chiusi volontariamente per punizione, di essersi addormentata per alcune ore dopo aver fumato marijuana e di aver rotto il finestrino per simulare un’aggressione.