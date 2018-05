Fumo di terza mano è allarme: anche quello sugli abiti, tessuti e arredo è dannoso

Tanti divieti di fumo negli ambienti pubblici così come le multe per i trasgressori e le campagne contro il fumo passivo, non sono bastati a tenere lontani i fumatori dai danni delle sigarette. E’ questo Quanto emerso da una ricerca è stata realizzata alla drexel University ed è stata pubblicata su scienze advances la quale sostiene che per la prima volta i residui tossici del fumo di tabacco si trovano anche negli ambienti dove è vietato fumare. Questi sarebbero trasportati dalle particelle di Aerosol che sono sospese nell’aria e pare che ci siano a concentrazioni elevate. È questo quello che viene definito fumo di terza mano che potrebbe essere altamente nocivo Ed è proprio quel tipo di fumo che apparentemente non si vede e non si sente, ma che va a depositarsi sui vestiti, sui mobili e anche sulle superfici interne il quale si può trovare anche negli ambienti dove non è permesso fumare.

Da tempo si è discusso sulla pericolosità di questo fumo e sappiamo che quello di prima mano può causare degli effetti davvero devastanti e mettere a rischio la salute delle persone, ma sul fatto che il fumo di terza mano potesse procurare dei veicoli, fino ad ora si era rimasti piuttosto Incerti. Adesso dunque sono arrivati i risultati di questo interessante studio che è stato condotto da ricercatori della drexel University degli Stati Uniti e i cui risultati sono stati pubblicati come già detto, in una nota rivista scientifica. Nello specifico sembra che gli scienziati abbiano scoperto che le sostanze tossiche contenute nel fumo di terza mano si spostano molto facilmente nell’aria e che si attaccano alle particelle dell’atmosfera.

Una volta esaminata la composizione di un ambiente vuoto ovvero non esposto al fumo diretto, gli esperti hanno comunque rilevato delle tracce di sostanze tossiche. I ricercatori hanno anche effettuato degli esperimenti i quali hanno dimostrato che le particelle di fumo di sigaretta possono contaminare l’aria pulita anche a distanza di tempo e per questo hanno avvisato del pericolo e che si può fare fare anche a causa di queste particelle che vanno a depositarsi sullo su quel viso sugli abiti e dove non si fuma, ovvero luoghi ritenuti sicuri.

“Le particelle di aerosol sono sospese nell’aria, ubiquitarie, provengono da diverse fonti e sono note per essere dannose per la salute”, spiega Peter DeCarlo uno degli autori della ricerca e chimico dell’atmosfera a Drexel. “Il fatto che il fumo di terza mano possa legarsi all’aerosol, così come agli abiti o ai mobili di un fumatore, significa che le sostanze chimiche potenzialmente tossiche associate al fumo di terza mano si trovano in luoghi che non ci aspetteremmo”.