Fumo, entra anche nei luoghi dove è vietato fumare: ecco come

“Vietato fumare all’interno di questo locale” è un’insegna ormai comune, ma il fumo entra lo stesso negli ambienti che espongono il divieto, attraverso indumenti e altre superfici su cui si va a depositare quando qualcuno fuma anche all’esterno: le particelle tossiche così depositate si fanno poi strada attaccandosi all”aerosol’ (particelle solide sospese) presente nell’aria.

E’ quanto rivelato in uno studio sulla rivista Science Advances condotto presso la Drexel University.In pratica un team di ingegneri ha dimostrato che il cosiddetto ‘fumo di terza mano’ – ovvero il residuo chimico del fumo di sigarette che si appiccica ovunque e su chiunque si trovi in prossimità della nube di fumo di una sigaretta accesa – trova la sua strada nell’aria e penetra negli ambienti chiusi in cui nessuno sta fumando.

Gli esperti hanno compiuto una serie di esperimenti sia in laboratorio sia sul campo mostrando che le sostanze tossiche del fumo di terza mano possono in realtà viaggiare facilmente ed entrare negli ambienti dove è vietato fumare attaccandosi alle particelle di aerosol atmosferico. Ad esempio studiando la composizione dell’aerosol di una classe vuota dove nessuno ha mai fumato, gli esperti hanno visto che il 29% dell’aerosol presente nella classe conteneva tracce di sostanze tossiche di fumo di sigaretta.

“Questo studio – afferma uno degli autori, Michael Waring – mostra che il fumo di terza mano, che sempre di più risulta essere pericoloso per la salute come il fumo passivo, è molto più difficile da evitare negli ambienti interni dove è vietato fumare rispetto a quanto ritenuto finora”.

Fumo di tabacco Cosa contiene Il fumo di tabacco è un aerosol cioè una miscela di gas (87%), vapore acqueo (5%) e particelle solide (8%), composta da oltre 4000 sostanze che derivano dalla combustione del tabacco (nella sigaretta che brucia si raggiungono temperature anche di 800-900°C e questa temperatura alta modifica le sostanze chimiche presenti nelle foglie di tabacco e nei cosiddetti conservanti). Le sostanze che compongono il fumo di tabacco possono essere raggruppate in 4 gruppi principali:

Catrame: è un complesso di sostanze solide di varia natura che comprende idrocarburi aromatici policiclici (benzopirene, amine aromatiche), composti radioattivi (Polonio 210), composti del nichel, cadmio e fenoli. Alcune di queste sostanze sono cancerogeni o cocancerogeni (sostanze cioè in grado di trasformare una cellula sana in una cellula tumorale e far si che questa continui a dividersi). Questo effetto può essere potenziato dal polonio 210, sostanza radioattiva presente nel fumo, che viene intrappolata nel muco bronchiale. Ecco allora che chi non fuma ha un rischio più basso di ammalarsi di tumore broncopolmonare, perché non aggiunge agli inquinanti già presenti nell’ambiente quelli derivati dal fumo di sigaretta.

Agenti ossidanti: sono sostanze irritanti come acetone, formaldeide, ammoniaca, arsenico, piombo, DDT, ecc. che irritano le vie respiratorie, provocano un aumento delle secrezioni bronchiali e favoriscono il ristagno di microbi e altre sostanze irritanti che provocano bronchiti, sia acute che croniche, tosse, raffreddori riniti e otiti. Queste sostanze provocano una riduzione delle difese immunitarie e la paralisi delle ciglia vibratili, che con il loro continuo movimento garantiscono la pulizia dell’apparato respiratorio. Quando tale meccanismo risulta inefficiente, le particelle inquinanti, i batteri e i virus presenti nell’ambiente possono arrivare agli alveoli. Nella parte più profonda del polmone, negli alveoli appunto, c’è però un’altra difesa, costituita dai “macrofagi”, che hanno il compito di eliminare le particelle estranee.