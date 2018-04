Furgone travolge gruppo di anziani in partenza per Praga: due morti, autista in manette

Un gravissimo incidente avvenuto nella mattinata di ieri a Massa, dove un furgone adibito al trasporto di medicinali pare sia piombato su un gruppo di anziani che stava aspettando l’arrivo del pullman per poter partire in gita per Praga. L’incidente pare sia avvenuto sull’Aurelia, proprio davanti alla zona industriale di Massa e si è trattato di un incidente stradale piuttosto grave. Il furgone Infatti ha travolto un gruppo di anziani che stavano aspettando il pullman ed una donna di circa 74 anni residente ad Empoli pare sia morta sul colpo. Travolta anche una coppia, ovvero un marito e moglie l’uomo di 81 anni che è rimasto gravemente ferito e trasportato al Pronto Soccorso dell’Ospedale, dove poi purtroppo è morto. Molto grave anche la moglie, la quale è stata trasportata d’urgenza presso l’ospedale nuovo delle Apuane di Massa.

Trasportato all’ospedale di Versilia di Lido di Camaiore in condizioni piuttosto gravi il conducente del furgone che pare abbia riportato un trauma cranico ed un forte stato di shock. Una volta giunto in ospedale l’uomo è stato anche sottoposto alle analisi perché la Polizia Stradale sospettava che l’autista fosse sotto effetto di sostanze stupefacenti e più nello specifico di cocaina. Si rimane Dunque in attesa di riscontri relativi a queste analisi per poter confermare oppure smentire questo sospetto. È stata trasportata anche di urgenza presso il Lido di Camaiore anche una donna colpita dal malore; si tratta di un’amica della vittima che è rimasta piuttosto traumatizzata dalla notizia.

Si è trattato di un incidente piuttosto grave tanto che uno dei soccorritori ha accusato anche un lieve malore ed è stato soccorso direttamente sul posto. Intanto l’autista del furgone, oltre ad essere stato sottoposto ad alcune analisi è stato arrestato dalla polizia stradale ed è accusato di omicidio stradale. Si tratta di un uomo di 43 anni di Pietrasanta, il quale Come già abbiamo detto nell’incidente è rimasto ferito seppur lievemente e trasportato all’ospedale Versilia dove poi è stato sottoposto alle analisi per capire se fosse sotto effetto di alcol e di sostanze stupefacenti.

L’uomo era alla guida di un furgone che trasportava medicinali diretti alle farmacie private della zona di massa e dai primi accertamenti dei Carabinieri e della Polizia Stradale che ha effettuato i rilievi dell’incidente era in regola con tutti i documenti e la patente nello specifico l’aveva rinnovata soltanto un anno fa. La donna morta sul colpo aveva soltanto 74 anni, viveva di Empoli in provincia di Firenze ma pare fosse arrivata a Massa lunedì sera perché ospite di amici con i quali doveva partire proprio ieri mattina in pullman per Praga. La donna purtroppo è morta sul colpo; per lei sono stati inutili i soccorsi dei sanitari del 118.