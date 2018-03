Fusione nucleare: dal Giappone arriva la rivoluzione del supercomputer Cray XC50

Incredibile, il Giappone è pronto a mettere il campo il supercomputer più potente del mondo il Cray XC50 nell’attuale ricerca sul fronte della fusione nucleare. Il mega computer sarà impiantato al National Institute for Quantum and radiological science.

Il supercomputer giapponese del QST non sarà il più potente al mondo, ma si piazzerà comunque nel top 30, risultando appunto il più potente della sua categoria. Più di 1000 ricercatori giapponesi ed europei avranno accesso al sistema, che, ottimizzato per i calcoli della fisica del plasma e dell’energia da fusione, permetterà di accelerare notevolmente i tempi della ricerca.

Molto interessante è poi l’integrazione con ITER, un progetto importantissimo che dovrebbe aprire la strada ai cosiddetti reattori nucleari “commerciali”. Il 2035 è ancora lontano, ma a quanto pare i primi test potrebbero iniziare già nel 2025, costituendo una svolta per quanto riguarda la produzione di energia sul pianeta.

ENERGIA NUCLEARE: UNA PERICOLOSA PERDITA DI TEMPO L’industria dell’energia nucleare sta cercando di sfruttare la crisi climatica attraverso la promozione aggressiva della tecnologia nucleare come un mezzo “a bassa emissione di CO2” per generare energia. Si sostiene, infatti, che l’energia nucleare sia sicura, economica e in grado di soddisfare il fabbisogno energetico. Ma nessuna affermazione è più lontana dalla realtà. In realtà, l’energia nucleare distoglie l’attenzione dalle vere soluzioni al cambiamento climatico, concentrando su di sé gli investimenti che sarebbero invece necessari per lo sviluppo di fonti rinnovabili e misure per l’efficienza energetica.

Come sottolineato in questo rapporto, l’energia nucleare è costosa, pericolosa e costituisce una minaccia alla sicurezza mondiale. Inoltre, quando si tratta di combattere il cambiamento climatico, il nucleare non è in grado di conseguire le riduzioni di emissioni di gas serra necessarie in tempi utili. Questo rapporto sottolinea i motivi per cui l’energia nucleare rappresenta una risposta incredibilmente inadeguata alla crisi climatica e come, al contrario, le fonti rinnovabili e l’efficienza energetica possano fornire gli strumenti per affrontare il cambiamento climatico in tempi brevi, senza i pericoli derivanti dall’energia nucleare. Il rapporto analizza anche le principali questioni in materia di ambiente, salute e sicurezza relative a tutte le fasi del ciclo del combustibile nucleare: il problema irrisolto delle scorie radioattive, il rischio di incidenti catastrofici e i pericoli che minano la sicurezza mondiale. Come esempio tipico, verranno sottolineati i problemi fondamentali incontrati nelle centrali nucleari di ultima generazione, gli EPR, reattori europei ad acqua pressurizzata. A dispetto della logica, l’energia nucleare ha beneficiato per più di mezzo secolo di ingenti finanziamenti pubblici pagati dai contribuenti. Eppure, è praticamente impossibile immaginare un modo più complesso e rischioso per riscaldare l’acqua, produrre vapore e generare energia. È arrivato il momento di dare la priorità a modalità più semplici, più economiche e più affidabili per soddisfare il fabbisogno di elettricità.

L’EREDITÀ IRRISOLTA DELL’ENERGIA NUCLEARE Quando i nuclei degli atomi vengono divisi, viene rilasciata molta energia. Questa è, in parole povere, l’energia nucleare. Può sembrare qualcosa di inoffensivo, tuttavia i processi nucleari producono materiali radioattivi pericolosi. Tali materiali emettono radiazioni estremamente dannose per le persone e per l’ambiente, non solo nel presente ma per centinaia di migliaia di anni. L’esposizione alla radioattività è stata collegata a mutazioni genetiche, malformazioni, cancro, leucemia, e a disordini del sistema riproduttivo, immunitario, cardiovascolare ed endocrino. I reattori nucleari commerciali, impiegano l’uranio come combustibile. Ancor prima di essere usato nei reattori, le fasi di preparazione di questo combustibile sono causa di grave contaminazione.

L’estrazione e la lavorazione dell’uranio, produce anche scorie radioattive estremamente pericolose. In media, un minerale uranifero contiene solo lo 0,1% di uranio. La stragrande maggioranza dei materiali ottenuti dall’estrazione dei minerali uraniferi è costituita da scorie che contengono altre sostanze radioattive e tossiche molto pericolose. La maggior parte dei reattori nucleari richiede un tipo di uranio specifico, l’uranio235 (U-235), che costituisce solo lo 0,7% dell’uranio presente in natura. Per aumentare la concentrazione di U-235, l’uranio estratto dai minerali subisce un processo di arricchimento, dal quale si ottiene una piccola quantità utilizzabile di uranio “arricchito” e una grande quantità di scorie: l’uranio impoverito, un metallo pesante tossico e radioattiv. L’uranio arricchito viene quindi inserito nelle barre di combustibile e trasportato nei reattori nucleari in cui viene generata elettricità. L’attività della centrale nucleare trasforma il combustibile in un ricco cocktail di elementi radioattivi estremamente tossico e pericoloso, tra cui il plutonio. Questo è l’elemento artificiale usato nelle bombe nucleari, letale in piccolissime quantità e pericoloso per circa 240.000 anni.

PERICOLOSO PER CENTINAIA DI MIGLIAIA DI ANNI Le scorie nucleari vengono categorizzate in base al loro livello di radioattività e in base alla durata della loro pericolosità. L’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (AIEA) stima che, ogni anno, l’industria dell’energia nucleare produca l’equivalente di circa 1 milione di barili (200.000 metri cubi) di quelle che vengono considerate “Scorie a basso e medio livello” (Low and Intermediate Level Waste) e circa 50.000 barili (10.000 metri cubi) delle più pericolose “Scorie ad alto livello” (High Level Waste. Queste cifre non includono neppure il combustibile nucleare esaurito, che rappresenta anch’esso una scoria ad alta attività. Le scorie a bassa e media attività includono parti delle centrali nucleari smantellate (cemento, metalli), ma anche i vestiti protettivi monouso, la plastica, la carta, il metallo, i filtri e le resine.