Cibi senza glutine confermati alimenti gratis a 200 mila

Rimarranno gratuiti tutti gli alimenti senza glutine per i celiaci inclusi anche i piatti pronti e preparati. È arrivata nella giornata di ieri la conferma al diritto dell’erogazione gratuita degli alimenti senza glutine per circa 200000 celiaci italiani. Va detto però che è stata posta una riduzione media dei tetti di spesa del 19%. Sono queste le novità previste dal nuovo decreto sull’assistenza ai celiaci la cui approvazione è attesa nella giornata di oggi in conferenza stato regioni. Pare che sia stato anche revisionato il registro nazionale degli alimenti senza glutine erogabili, che garantisce ancora una volta gli alimenti definiti ad alto contenuto di servizio come i piatti pronti e preparati che permettono ai celiaci di adottare i prevalenti stili di vita. Particolarmente soddisfatta l’associazione Italiana Celiachia che proprio nelle scorse ore ha sottolineato come siano stati evitati dettagli shock ed è stata assicurata Finalmente una corretta terapia celiaci.

“Una riduzione del 19% che corrisponde ad un risparmio per lo Stato di circa 30 mln di euro, “non è una sforbiciata che compromette l’assistenza ai pazienti ma una revisione razionale, che tiene conto della riduzione dei costi degli alimenti senza glutine, calati dal 2006 a oggi del 7% nelle farmacie e fino al 33% nei supermercati, e dei fabbisogni energetici della popolazione definiti dalle più recenti evidenze scientifiche”, è questo ancora quanto aggiunto dall‘Associazione Italiana celiachia. Stando a quanto riferito, il prossimo obiettivo da poter raggiungere sempre in favore delle persone affette da celiachia è dare la possibilità di buoni digitali spendibili in Italia, anche al di fuori della regione di appartenenza. Si tratta di un obiettivo al quale si lavorerà congiuntamente con il Ministero della Salute e della funzione pubblica è questo Almeno quanto riferito dal Presidente dell’Associazione Italiana Celiachia Giuseppe Di Fabio.

Non si tratterebbe soltanto di parole, visto che al momento in quattro regioni i buoni sono già digitali e in mezza Italia l’accesso alla terapia e senza glutine è possibile nelle farmacie ma anche nei negozi specializzati e al supermercato. Giusto lo scorso 22 novembre è stato istituito un tavolo di lavoro tra il Ministero della Salute e il ministero della funzione pubblica per poter favorire la spendibilità dei buoni in tutte le regioni ed è stata anche lanciata la nuova campagna di informazione riguardante l’educazione alimentare e senza glutine.

Con questo nuovo provvedimento i tetti di spesa garantiranno la copertura di questo fabbisogno suddividendo con più precisione le fasce di età e relativi fabbisogni energetici e considereranno anche i livelli medi di attività fisica. ” Il decreto consente un risparmio della spesa pubblica ma mantiene buona parte delle categorie dei prodotti erogabili elencati nel Registro Nazionale, compresi i cosiddetti prodotti “ad alto contenuto di servizio” (preparati, basi pronte, piatti pronti), che consentono ai celiaci di aderire ai più diffusi stili di vita”, è questo quanto aggiunto ancora dal Presidente Aic Giuseppe Di Fabio.

È stato così ampiamente dimostrato che la prevalenza della celiachia nella popolazione generale dei paesi occidentali è di circa l’1% con valori più elevati riportati nell’Europa occidentale, nel Nord America ed in Australia. È una patologia diffusa in tutto il mondo, è rara in Cina e Giappone e sottodiagnostica in molti altri paesi dell’America meridionale, India, Africa del nord, Asia. Gli studi epidemiologici basati sui nuovi test anticorpali hanno anche dimostrato che la diagnosi di celiachia viene sempre più effettuata in età adulta con una attuale età media di presentazione di circa 45 anni, due picchi tra 1-5 anni e 20-50 anni, ed un 20% di diagnosi oltre i 60 anni. È inoltre prevalente nel sesso femminile con un rapporto maschi femmine di 1:2,5. Lo scenario di questa malattia è ulteriormente mutato anche nella modalità di presentazione che oggi è rappresentata prevalentemente dal le forme extraintestinali mentre è sempre più rara la forma classica di celiachia. Un’altra importante acquisizione epidemiologica deriva da un ampio studio multicentrico italiano che ha identificato sette nuovi casi di celiachia per ogni diagnosi accertata.

Questo ha portato alla defi nizione della celiachia come malattia sottodiagnosticata ed alla sua rappresentazione come un iceberg la cui punta è rappresentata dai soggetti diagnosticati ed il sommerso dai soggetti non riconosciuti o tardivamente riconosciuti affetti da questa patologia. Negli ultimi anni però, grazie alla diffusione dei test anticorpali ed alla aumentata conoscenza delle varie forme di presentazione della malattia da parte della classe medica (con il non trascurabile contributo dato dalla associazione dei malati di celiachia), si è avuto un incremento esponenziale delle diagnosi che, in Italia, sono raddoppiate negli ultimi cinque anni. Attualmente in Italia abbiamo circa 85.000 pazienti diagnosticati su 400.000 potenziali ed ogni anno si effettuano 5000 nuove diagnosi e nascono 2800 nuovi celiaci (www.celiachia.it). L’incremento progressivo delle diagnosi di celiachia lo abbiamo verifi cato anche in Medicina Generale attraverso l’analisi del database della Società Italiana di Medicina Generale (SIMG) denominato Health Search (HS, www. healthsearch.it). Attualmente in HS vengono raccolti i dati di 800 medici di medicina generale (MMG) equamente distribuiti nel territorio nazionale che utilizzano lo stesso programma di cartella clinica informatizzata orientata per problemi con codifi ca secondo l’ICD-9.

Il database di HS è ampiamente validato e la popolazione di HS è rappresentativa della popolazione italiana secondo i dati ISTAT. Abbiamo confrontato i dati di 3 estrazioni effettuate nel 2003, 2005 e 2008 su un campione di MMG tra i migliori nella completezza di registrazione dei dati dell’attività clinica. I risultati sono riportati nella Tabella II. Le diagnosi di celiachia sono più che raddoppiate in 5 anni passando dallo 0,15% allo 0,32% degli assistiti. Il numero medio di celiaci per MMG è passato da 2,18 a 4,72. Ad oggi abbiamo un caso di celiachia ogni 311 assistiti (era un caso ogni 664 assistiti nel 2003). La distribuzione dei casi in rapporto al sesso è in linea con i dati di letteratura avendo una prevalenza della malattia nel sesso femminile che è poco più del doppio rispetto ai maschi.