Gas radon, attenzione ai rischi. E’ la seconda causa di tumore ai polmoni

Non tutti sono a conoscenza delle conseguenze davvero catastrofiche del gas radon, ovvero un gas piuttosto insapore incolore e inodore ma molto pericoloso. Per chi non lo sapesse, si tratta di un gas nobile radioattivo naturale che deriva dal decadimento dell’uranio e si trova in natura anche se in piccole quantità nel suolo e nelle rocce. In questo periodo sembra che a porre particolare attenzione sul gas radon sia stato il consiglio nazionale dei Geologi, sostenendo che è sicuramente un tema poco trattato dai media, ma che deve essere maggiormente conosciuto perché l’esposizione della popolazione al radon che è presente nell’aria rappresenta il principale fattore di rischio di tumore polmonare, dopo il fumo della sigaretta.

E’ questo sostanzialmente quanto riferito da Vincenzo Giovine, vice presidente e coordinatore della Commissione Ambiente del Consiglio Nazionale dei Geologi che è intervenuto in conferenza stampa “Radon rischio geologico dalla Terra in pericolo invisibile per la salute: quanti lo conoscono?”, una conferenza che si è svolta nella giornata di oggi proprio presso il Senato della Repubblica e organizzato su iniziativa del senatore Francesco Bruzzone in collaborazione con il Consiglio Nazionale dei Geologi, che anticipa la presentazione del convegno Nazionale che si terrà il prossimo 26 ottobre.

Alla conferenza stampa hanno partecipato: Francesco Bruzzone, Vice Presidente della 13° Commissione Permanente Territorio, ambiente, beni ambientali; Antonio Federico, Segretario della VIII Commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera dei Deputati; Alessandro Miani, Presidente della Società Italiana di Medicina Ambientale; Giancarlo Torri dell’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) e Rossana Cintoli, Direttore tecnico dell’ARPA (Agenzia Regionale Protezione Ambientale del Lazio).

“Il CNG già dal 2016, con l’istituzione di un apposito tavolo sul problema radon, ha voluto focalizzare l’attenzione sui rischi, ma soprattutto sulla natura del problema. L’origine tipicamente geologica del radon è data dalle concentrazioni naturali di uranio e radio contenute nelle rocce e nei terreni. Il lavoro svolto dalla Commissione Ambiente del CNG – spiega il Vice Presidente – ha prodotto un documento che sarà inviato alle forze politiche e che sarà ampiamente trattato nell’ambito del Convegno Nazionale di Roma il prossimo 26 ottobre”, è questo quanto riferito da Giovine.