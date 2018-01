Gas di scarico auto testati anche su cavie umane: nei guai BMW, Daimler e Volkswagen

Prosegue la polemica e lo scandalo su alcune aziende automobilistiche riguardo il gas di scarico provati sulle scimmie. Purtroppo nelle ultime ore è stato chiarito che i gas di scarico delle auto, diesel e dei colossi tedeschi non pare non siano stati trovati soltanto sulle scimmie come recentemente denunciato dal New York Times ma anche su cavie umane. La notizia è stata scritta da Sueddeutsche Zeitung e Stuttgarter Zeitung, che hanno rivelato dei particolari suite di cui sono stati coinvolti Volkswagen, BMW, Daimler. Ovviamente le società comunque è un venuta fuori questa notizia, hanno immediatamente preso le distanze da questo caso e da ogni accusa. Secondo quanto emerso dai media, sembra che la società di ricerca Europea per l’ambiente la salute nei trasporti fondata da 3 colossi dell’auto, abbia promosso un breve studio di inalazione con ossido di azoto su delle persone sane.

“Venticinque persone sono state sottoposte a dei controlli presso la clinica universitaria di Aquisgrana dopo che avevano respirato, per diverse ore, e in diverse concentrazioni, dell’ossido d’azoto”, scrive la Sz. Sembra però che questi esperimenti effettuati sulle cavie umane siano stati positivi perché non sarebbero stati rilevati degli effetti sui pazienti che sono stati sottoposti all’emissione del gas. Nonostante ciò però la notizia ha destato parecchia preoccupazione e soprattutto molte polemiche e critiche nei confronti delle tre aziende. Stephan Weil, presidente della Bassa Sassonia, ovvero il Land che rappresenta ad oggi uno dei più grandi azionisti della Volkswagen, ha chiesto immediatamente al gruppo di poter fare chiarezza su quanto sta accadendo e già lo aveva chiesto in effetti lo scorso sabato quando era uscita fuori la notizia di alcuni esperimenti Condotti sulle scimmie.

Così come avvenuto nelle scorse ore per quanto riguarda il loro coinvolgimento nei test effettuati sulle scimmie, il gruppo automobilistico Daimler ha preso le distanze anche da quest’altra notizia riguardante esperimenti di scarico testati su cavie umane. “Prendiamo espressamente le distanze dalle ricerche dell’Eugt. Siamo sconvolti dal tipo di esami condotti. E condanniamo aspramente questi test”, è questo quanto riferito nella giornata di ieri dal gruppo automobilistico Daimler, verso la diffusione di una nota.

Trattandosi di aziende tedesche è intervenuta nella giornata di ieri la cancelliera tedesca Angela Merkel la quale ha sollecitato le aziende incriminate a fare chiarezza su quanto è venuto alla luce. Nelle prossime ore infatti, i consigli di amministrazione e tutti coloro che hanno commissionato i test, dovranno rispondere ad alcune domande e soprattutto e domande relative a quale fosse lo scopo dei test. Anche Giovanni D’Agata presidente dello sportello dei diritti nelle scorse ore ha parlato dicendo di voler chiarezza su questa vicenda e soprattutto che venga fatta immediatamente, anche per evitare che in futuro si possa soltanto parlare di fatti del genere e di persone che non hanno rispettato la dignità degli esseri umani, trattandole come “Carne da macello”.