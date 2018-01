Cavie umane per test su gas di scarico: Daimler, Bmw e Volkswagen sotto accusa

Tornano ad infiammarsi le polemiche sulle emissioni dei gas di scarico delle auto, in particolare di quelle equipaggiate con propulsori a gasolio. Se le accuse relative al funzionamento poco corretto del software delle centraline dalla Germania si sono pian piano estese (con motivazioni e forme diverse) a costruttori di altri paesi, questa volta nel mirino c’è solo l’industria tedesca, in particolare i tre principali gruppi Bmw, Daimler e Volkswagen. Secondo quanto riportato dalla stampa di Berlino un istituto di ricerca (Eugt) di cui facevano parte i tre giganti del settore avrebbe commissionato esperimenti prima sulle scimmie e poi addirittura sugli esseri umani per valutare le conseguenze sull’organismo di alcune sostanze contenute nei gas di scarico.

Le aziende coinvolte hanno smentito, preso le distanze dai test ma, anche in seguito a quanto in precedenza accaduto, la politica ha condannato con forza chiedendo chiarezza, dalla Cancelleria alle amministrazioni dei lander. Tutto è iniziato la scorsa settimana con un articolo del New York Times che ha raccontato di un esperimento effettuato dal “Lovelance Respiratory Research Institute” nel maggio del 2015 nei laboratori di Albuquerque nel New Mexico. L’istituto di ricerca specializzato nella cura del cancro avrebbe tenuto dieci esemplari di scimmie giavanesi in un ambiente chiuso per 4 ore davanti alla tv immettendo nell’atmosfera sostanze simili a quelle dei gas di scarico al fine di valutarne le conseguenze sugli animali. Le scimmie pare siano sopravvissute anche se nessuno sa delle loro condizioni di salute.

TEST RICHIESTO NEL 2013

Secondo il media Usa, la richiesta agli americani di effettuare il test era arrivata nell’ottobre del 2013 proprio dall’European Re- search Group on Eviromental and Health in the Trasportation Sector, l’associazione di ricerca fondata nel 2007 di cui facevano parte i costruttori di veicoli ora sotto accusa. A quanto pare ci sarebbero delle mail che collegano direttamente la Fondazione con alcuni costruttori. Sembra che quelle sperimentazioni potessero servire per smentire uno studio pubblicato nel 2012 dall’Organizzazione Mondiale della Sanità secondo il quale alcuni gas di scarico (in particolare gli ossidi di azoto) sarebbero cancerogeni. Il colpo più pesante è però arrivato ieri proprio dalla Germania e ad accendere i riflettori è stata ancora una volta la stampa.

Secondo la Seuddeutsche Zeitung e la Stuttgarter Zeitung, sempre la Società di Ricerca europea per l’Ambiente e la salute dei Trasporti (che lo scorso anno è stata sciolta) ha promosso anche un altro esperimento, questa volta in Germania, effettuato su cavie umane. Venticinque persone volontarie e in buona salute sarebbero state sottoposte presso la clinica universitaria di Aquisgrana a respirare ossido di azoto in concentrazioni diverse. Secondo il rapporto effettuato dalla Eugt non sarebbero stati rilevati effetti significativi sui pazienti. I risultati della ricerca pubblicati dalla rivista International Archives Occupational and Enviromental Health il 7 maggio 2016 spiegano che le cavie umane avrebbero inalato le presunte sostanze tossiche 3 ore al giorno per 4 settimane.

Visto lo scenario, da Berlino si è fatta sentire la Cancelliera Angela Merkel attraverso il suo portavoce Steffen Seibert: «Questi test su scimmie e anche su esseri umani non sono in alcun modo eticamente giustificabili. L’indignazione manifestata da molti è assolutamente comprensibile, ora i consigli di amministrazione e chi ha commissionato i test dovranno rispondere alle difficili domande di quali fosse lo scopo di questi esperimenti». Molto dura la presa di posizione di Barbara Hendricks, la responsabile per l’Ambiente presso la Cancelleria di Berlino: «Sono disgustata da quanto appreso sulle rivelazioni dei test effettuati su scimmie e esseri umani».

Sono scesi in campo anche gli amministratori della Bassa Sassonia, uno dei lander più importanti. «Sono procedure assurde e nauseanti – ha dichiarato il presidente Stephan Weil – bisogna fare subito piena chiarezza. Non trovo nessuna giustificazione accettabile per esperimenti del genere, ma va chiarito anche se i test fossero stati promossi per tutelare i lavoratori in fabbrica e per scopi di marketing e per le vendite».

Bernd Althusmann, ministro dell’Economia della Bassa Sassonia e membro del comitato consultivo di Volkswagen ha aggiunto: «I responsabili di quanto accaduto dovranno prendersi tutte le loro responsabilità, non può esserci insabbiamento o ridimensionamento, esorto con forza affinché tutto venga portato allo scoperto».

Nuove inquietanti rivelazioni sui test effettuati su esseri viventi per verificare gli effetti dei gas di scarico dei motori diesel: dopo le notizie relative all’impiego di scimmie, stando a quanto riportano oggi i quotidiani Stuttgarter e Sueddeutsche Zeitung, a esseri umani sarebbe stato fatto inalare un gas contenuto nelle emissioni nel quadro di un esperimento voluto da un gruppo fondato dai colossi dell’auto tedesca.

I test erano stati richiesti dall’EUGT, European Research Group on Environment and Health in the Transport Sector, organismo non più esistente fondato da Volkswagen, Daimler e BMW. Ad un certo punto tra il 2012 e il 2015 era stato chiesto uno studio su “inalazioni a breve termine di diossido di azoto da parte di gente in salute”, stando ai giornali che hanno avuto visione dei relativi documenti. Un istituto dell’Ospedale universitario di Aquisgrana avrebbe poi esaminato 25 persone dopo che avevano inalato diversi quantitativi di diossido di azoto per diverse ore, apparentemente non constatando “alcuna reazione” al gas inalato.

La Daimler ha “preso espressamente le distanze” dagli studi sugli esseri umani e dall’EUGT. “Siamo scioccati dalla portata di tali studi e dal modo in cui sono stati condotti”, ha affermato con una dichiarazione citata dalla Sueddeutsche in cui ha definito tali pratiche contrarie “ai principi etici e ai valori della Daimler”.

Già sabato, Volkswagen e Daimler avevano diffuso una dichiarazione sui test sulle scimmie, definendo, la prima, “sbagliati” i “metodi scientifici scelti all’epoca, sarebbe stato meglio rinunciare ad un simile test fin dal principio”. La seconda aveva annunciato di aver avviato un’inchiesta sull’incidente e di considerare il test “inutile e repellente”.

Bernd Althusmann, membro del Comitato consultivo della Volkswagen e ministro dell’Economia della Bassa Sassonia, dove ha sede il colosso automobilistico tedesco, ha messo in guardia oggi contro il rischio di insabbiamento nella vicenda. “I responsabili di tali test ad opera di diverse case automobilistiche dovranno ora assumersi le proprie responsabilità – ha dichiarato – Non può esserci insabbiamento o ridimensionamento”.

MERKEL – Angela Merkel è intervenuta tramite il suo portavoce Steffen Seibert: “Questi test su scimmie e anche esseri umani non sono in alcun modo eticamente giustificabili”. “L’indignazione manifestata da molti è assolutamente comprensibile”, ha aggiunto Seibert. Ora, per la cancelliera, i comitati consultivi delle imprese che hanno commissionato i test devono rispondere a domande delicate sugli esperimenti e i loro obiettivi.