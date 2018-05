Genitori a 60 anni considerati troppo vecchi, i servizi sociali gli tolgono il bambino

Mettere al mondo un figlio è al giorno d’oggi sicuramente un atto di amore ma che comporta una grande responsabilità e quindi è una decisione da prendere molto seriamente. In Europa l’età media in cui una donna diventa per la prima volta mamma è 28- 29 anni almeno Secondo i dati eurostat del 2015. Sono sempre di più quindi le donne che decidono di avere dei figli in età più avanzata e questo fa sì che In molti casi devono ricorrere a cure per la fertilità. Non è più così tanto raro che coppie avanti negli anni decidono di diventare genitori Oggi vogliamo parlarvi proprio di una storia che arriva direttamente dal Regno Unito e che vede come protagonisti una coppia di sessantenni che pare abbia battuto ogni record diventando genitori all’età di 63 e 65 anni.

I due sono sostanzialmente genitori più anziani del paese e il bambino sarebbe nato Circa un anno fa. Purtroppo però s tuoi genitori non hanno potuto godere a lungo di questa gioia perché i servizi sociali lo hanno affidato ad un’altra famiglia decidendo che i due sessantenni sono troppo anziani per potersi prendere cura del bambino.

Il caso dei due sessantenni è stato studiato in modo molto accurato e inizialmente i servizi sociali avevano contattato entrambi invitandoli a migliorare il loro modo di crescere il bambino ma poi a quanto pare i servizi sociali avrebbero deciso che questi miglioramenti non ci sono mai stati oppure che non erano abbastanza rilevanti e così Il bambino è stata affidato ad un’altra famiglia.

I due genitori pare abbiano accolto questa notizia con grande dispiacere in tutto il Regno Unito questa decisione dei servizi sociali è stata contestata da tantissime persone soprattutto per il fatto che questo bambino è nato da una madre surrogata e che la coppia per poterlo mettere al mondo ha pagato una cifra piuttosto esosa ovvero €115000. Adesso questa decisione dei Servizi Sociali ha completamente distrutti i genitori sperando di poter riavere la custodia del bambino e per questo motivo stanno lottando ormai da parecchio tempo. Ad oggi la loro richiesta pare sia stata respinta anche diverse volte Ottenendo soltanto qualche diritto. Nel corso di alcune intervista avrebbero ribadito più volte che la loro intenzione era soltanto quella di avere finalmente una famiglia