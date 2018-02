Genitori anziani di Mirabello Monferrato, la Cassazione conferma adottabilità della figlia

Si torna a parlare dei genitori nonni ovvero i coniugi Gabriella e Luigi Deambrosis di 63 e 75 anni di Mirabello Monferrato, in provincia di Alessandria. Proprio nella giornata di ieri La Cassazione ha scritto la parola fine sulla storia che vede protagonisti proprio i due coniugi e la loro bambina. I giudici ritengono che i due sarebbero incapaci di comprendere quali siano i bisogni emotivi, affettivi e pratici della bambina e per questo motivo è stata confermata l’adottabilità della piccola. Il PG aveva chiesto di restituire i figli ai genitori perché all’adottabilità erano arrivati con una Genesi non legale, Ma nella giornata di ieri la Cassazione non ha accolto la richiesta e così La bambina che è nata da una coppia di genitori anziani di Casale Monferrato dovrà essere adottata.

Il verdetto è stato depositato nella giornata di ieri ed ha confermato la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Torino nel 2017 nel processo di secondo grado bis. La Cassazione avrebbe anche confermato e sottolineato che padre e madre pur non presentando delle caratteristiche di emarginazione sociale, culturale ed economica eppure avendo collaborato con le indicazioni dei servizi sociali hanno riportato delle valutazioni tecniche emerse nei giudizi di merito unicamente negative in ordine all’idoneità genitoriale. La madre Gabriella Carsano Quando è nata la bambina aveva 57 anni mentre il marito Luigi Deambrosis ne aveva 69.

Il Pg aveva sostenuto che il fatto che la bimba “sia stata adottata non può ottenere tutela perché si tratta di una situazione la cui genesi non è legale” e che la famiglia adottiva, con cui la bimba vive da 7 anni, avrebbe dovuto collaborare al ‘rientro’ della piccola nella casa dei veri genitori per attutire il trauma. La situazione congeniti non legale cui fa riferimento è la sentenza del 2012 del tribunale dei minori di Torino che ha stabilito l’adottabilità della bambina sulla base di alcune denunce di alcuni vicini di casa della coppia di anziani, genitori che si sono rivelate poi infondate.

Queste sostenevano che il padre avesse lasciato la figlia in auto a piangere per 40-45 minuti a cui a cui l’uomo ha poi ribattuto dicendo di avere lasciato soltanto per pochi minuti in auto e sempre comunque sotto controllo perché scaldava il latte da poterle dare. L’uomo infatti in quell’occasione venne assolto in tutti e tre i gradi di giudizio Ma la lunga vicenda giudiziaria di questi anziani genitori non si è ancora conclusa. Ricordiamo che la bambina è nata nel 2010 all’estero con la fecondazione eterologa che all’epoca dei fatti in Italia ancora vietata. “I figli non si tolgono neanche ai mafiosi”, aveva detto Ceroni, che spesso ha assunto posizioni controcorrente, non sempre efficaci in termini giudiziari.