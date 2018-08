“Genitori distrutti, dolore insopportabile”. Addio, Nicolò

Si chiama Nicolò Meggiolaro il piccolo di due anni morto soffocato venerdì a pranzo in un appartamento di Leporano, in provincia di Taranto, dove, assieme ai suoi genitori, stava trascorrendo un periodo di vacanza. Ad uccidere Nicolò, un chicco d’uva, che, andato di traverso, gli ha occluso fatalmente le vie respiratorie. Inutili le operazioni di soccorso del 118 e il successivo ricovero in ospedale: Nicolò non ce l’ha fatta gettando nella disperazione mamma Stefania e papà Marco.

Sotto choc anche il paese dove risiede la famiglia Meggiolaro, Gazzo, in provincia di Padova, dove la notizia si è diffusa rapidamente diffondendo incredulità e sconforto tra parenti e amici. La disgrazia è avvenuta nel comune di origine della mamma, Leporano, un paese di circa 8 mila abitanti non disatnte dal mare. Tutta la famiglia era lì a godersi la vacanza con i parenti. Nicolò era il più piccolo di casa, il più coccolato, con un sorriso contagioso e due occhi furbi. Con lui c’erano anche il fratello e la sorella più grandi. Si erano ritrovati tutti insieme dai parenti. Tutto andava nel migliore dei modi finché non è accaduta la tragedia.

Nicolò stava mangiando la frutta, quando per sbaglio ha ingerito un acino d’uva. Un maledetto chicco andato di traverso che gli ha ostruito le vie respiratorie. Il bambino ha mostrato subito i segnali di un soffocamento diventando cianotico. I genitori se ne sono accorti e hanno subito allertato il personale del 118, giunto nell’abitazione tarantina pochi minuti dopo. I sanitari hanno praticato subito le manovre di rianimazione e trasportato in ambulanza il bambino al poliambulatorio di Leporano. Il piccolo è giunto in ospedale in condizioni gravissime e ogni tentativo è stato vano. Per Nicolò non c’è stato nulla da fare. Solo le manovre di disostruzione delle vie aeree, se fatte correttamente e in tempo, avrebbero potuto salvarlo.

Nicolò – riporta Il Mattino di Padova – frequentava l’asilo nido alla scuola parrocchiale. Avrebbe dovuto entrare fra pochi giorni all’ultimo anno per poi passare alla materna: «Un bambino bellissimo, sempre sorridente e con due occhioni dolci. Un piccolo angelo adorabile. È un dolore grande per tutta la comunità», dice il parroco don Leopoldo Rossi. «Ho sentito i genitori per il funerale e compreso la loro disperazione. Di fronte a simili disgrazie ci sono poche parole: tutte le certezze e le speranze crollano. Ci vuole molto coraggio e tempo per farsi forza. E la fede per riuscire ad accettare e superare questo dolore insopportabile. Tutta la comunità si stringe al cordoglio dei genitori e dei familiari». Domani alle 20, nella chiesa parrocchiale, si terrà una veglia di preghiera in suffragio del piccolo Nicolò, mentre il funerale sarà celebrato martedì alle 10, sempre nella chiesa di Gazzo.

La tragedia ricorda quella di una bimba di Villa Castelli (Brindisi), che meno di venti giorni fa era morta per soffocamento, sempre a causa di un acino d’uva che le era andato di traverso, mentre si trovava con i genitori in una spiaggia di Marina di Lizzano ( Taranto).