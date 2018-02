Genitori indagati: niente vaccino e la figlia prende il tetano

Non hanno vaccinato i propri figli e adesso dovranno fare i conti con la giustizia penale. Martedì la procura di Torino ha indagato i genitori della bambina che, nell’ottobre scorso, era stata ricoverata d’urgenza per aver contratto il tetano. Arrivata in preda alle convulsioni al polo pediatrico piemontese Regina Margherita, la piccola aveva subito ottenuto l’attenzione dei medici. E i camici bianchi non hanno impiegato troppo tempo a scartabellare cartelle cliniche ed esami del sangue. Così, fin prime verifiche, è emersa la verità: né lei né il suo fratellino erano stati vaccinati. La mancata puntura non riguardava solo quello anti-tetano (obbligatorio dagli anni Sessanta). In quell’occasione i dottori sono corsi ai ripari, vaccinando la bimba immediatamente dopo l’ingresso al pronto soccorso, ma adesso la questione passa alle aule di un tribunale.

Nelle prossime ore i magistrati incaricheranno un esperto per chiarire l’intera vicenda. Occorre anzitutto capire se la bambina avrebbe potuto contrarre il virus anche se vaccinata (altra risposta pressoché scontata) e se l’infezione, ormai debellata, le abbia lasciato qualsivoglia conseguenza sanitaria. Non a caso, sul fascicolo redatto dal procuratore aggiunto Vincenzo Pacileo, l’accusa che si legge è di quelle pesanti: lesioni colpose. Un reato per cui, nel nostro Paese, si rischia la reclusione di anche tre mesi. Ovvio, da qui allo schiudersi delle porte del carcere per i genitori di turno ce ne passa: bisognerà aspettare un (eventuale) rinvio a giudizio e poi ci sarà il processo vero e proprio.

Ciò che invece oggi è certo è che l’annosa diatriba vaccini-sì vaccinino è tutt’altro che conclusa e il dibattito in merito, non solo quello politico, resta aperto. Per quanto riguarda la piccola torinese non è valsa a nulla nemmeno l’ammissione del padre che, già nei mesi precedenti, si era detto del tutto estraneo ai movimenti contro l’immunizzazione ambulatoriale.

«Io e mia moglie chiediamo solo il rispetto per la privacy e la non strumentalizzazione di questo episodio. Ci siamo informati e abbiamo fatto delle valutazioni», raccontava l’uomo, «e quindi preso una posizione per i nostri figli. È stata una scelta difficile ma ragionata, che risale a sette anni fa ed è quindi slegata alle polemiche di questi tempi». La diretta interessata, tuttavia, per quella decisione è rimasta sotto osservazione lino al 10 di novembre, è passata di ospedale in ospedale e ha temuto il peggio. Fortunatamente è andato tutto bene. Pazienza: secondo una recente ricerca collegata all’Università Statale di Milano il popolo dei “no-vax” rappresenta solo l’8% di chi si schiera apertamente sull’argomento usando social network come Facebook e Twitter, e però non vuol sentir ragioni.

Sullo sfondo aleggia il decreto Lorenzin che ha siglato l’obbligatorietà dei vaccini, una campagna elettorale che si gioca (anche) a colpi di ambulatorio e un botta e risposta tra virologi e professori a cui siamo abituati. I casi di tetano registrati in Italia non arrivano nemmeno a cinquanta unità l’anno, proprio grazie al vaccino di settore.

Origine della malattia Il tetano è una tossinfezione causata dal Clostridium tetani, un microrganismo gram-positivo, sporigeno e, molto importante, anaerobio stretto. Il Clostridium tetani produce diverse esotossine. Di queste, una è responsabile dei tipico quadro clinico: la tetanospasmina, una sostanza termolabile (che viene cioè distrutta dal calore). La tetanospasmina è estremamente tossica. Per determinare il quadro patologico, bastano minime quantità, che sono invece quasi sempre insufficienti a stimolare le risposte anticorpali; per questo la malattia non dà, in genere, immunità. Questa esotossina è molto tossica per tutti i mammiferi, lo è molto meno per gli uccelli, non lo è per gli animali a sangue freddo.

La forma vegetativa del Clostridium ha capacità di resistenza agli agenti chimici e fisici pressappoco uguale alle forme vegetative degli altri microrganismi. La spora invece è estremamente resistente, come tutte le spore in genere, per due motivi principali: 1) l’assoluta impermeabilità, che permette la resistenza agli agenti chimici disinfettanti; 2) la notevole disidratazione, che permette la resistenza all’essiccamento. Le spore di Clostridium tetani sono normalmente presenti nel terreno; non a caso, le persone maggiormente esposte a rischio di infezione sono i lavoratori delle zone rurali. La spora penetra attraverso soluzioni di continuo determinate da traumi, ferite, lesioni ecc., e la ritroviamo nel punto di ingresso.

La forma di tetano che si ritrova più frequentemente in Italia è dovuta a ferite o traumi e si parla di tetano traumatico, mentre altre forme, come il tetano post-partum, post-aborto, postintervento chirurgico, sono più diffuse in altri Paesi, favorite da climi tropicali e bassi livelli igienico-sanitari. Affinché la spora, nel punto di ingresso, si trasformi nella forma vegetativa, è necessaria l’assenza di ossigeno, per cui saranno favorite le ferite lacero-contuse, sporche di terriccio, necrotiche, o dove siano presenti altri batteri che, abbassando la tensione di ossigeno, abbiano funzione favorente essi stessi sulla germinazione della spora. Le spore del tetano sono estremamente diffuse nel terreno e i casi di malattia che si verificano sono molto inferiori rispetto al grado di diffusione del microrganismo nell’ambiente. La spora infatti, una volta penetrata, ha due possibilità: 1) o viene fagocitata e quindi distrutta; 2) o rimane latente nel punto di ingresso. Dobbiamo supporre perciò che il numero di spore che si trasforma in forma vegetativa è percentualmente inferiore al numero di quelle che vengono fagocitate. La latenza nel punto di ingresso, invece, condiziona in un certo senso il tempo di incubazione, poiché, per traumi successivi, una spora può trasformarsi in forma vegetativa anche a distanza di mesi. La forma vegetativa resta anch’essa localizzata nel punto di lesione, non va in circolo e comincia in loco la produzione della tossina.

Sintomatologia Il tetano esordisce con malessere, cefalea, febbre, cioè è inizialmente aspecifico; segue l’irrigidimento dei muscoli masticatori, faringei e del collo; vengono poi spasmi muscolari ai muscoli masticatori (trisma), alla muscolatura mimica (si ha il cosiddetto “riso sardonico”), a quella faringea, con difficoltà nella deglutizione. Vengono poi interessati progressivamente da questi spasmi il collo, il dorso e gli arti, per cui si parla di tetano discendente (negli animali la progressione di sintomi è inversa, cioè ascendente). La fase più grave è quella finale, caratterizzata da accessi tonici che interessano particolarmente la muscolatura dapprima faringea e poi respiratoria in generale. Questi accessi, nella fase finale, possono essere provocati anche da stimoli di lievissima entità (anche per questo motivo si isola il paziente). La temperatura può salire anche a 42-43 °C in questa fase. Se il paziente non muore e supera questa fase della malattia, gli accessi tonici cominciano a diminuire e si passa alla fase di convalescenza, che è molto lenta e può durare un mese o più. La letalità è ancora elevata (40%- 60%) e può essere anche superiore se la ferita è in sedi particolari, come viso, bocca, testa, arti, che sono zone riccamente innervate e facilitano una più breve incubazione. Oltre che in funzione della sede di localizzazione della ferita, la letalità può essere in funzione anche della profondità della ferita stessa e della molteplicità delle lesioni (fattore più importante, questo, per la rabbia).