Genova shock, coniugi trovano topo morto all’interno della busta di insalata

Ha davvero dell’incredibile la vicenda avvenuta a Genova dove una coppia di coniugi è rimasta davvero allibita dopo avere notato un topo morto nella busta dell’insalata. Ovviamente in seguito al ritrovamento, marito e moglie sono stati sottoposti ad una terapia antibiotica mentre L’animale è stato posto sotto esame presso i laboratori Arpal. Ma procediamo con calma, cercando di capire effettivamente cosa è accaduto e come sia stato possibile ritrovare un topo all’interno della busta di insalata. I coniugi marito e moglie stavano preparando un piatto di insalata quando all’interno della busta hanno fatto un macabro ritrovamento ovvero all’interno c’era un topo. Dopo aver effettuato questo macabro ritrovamento i due si sono rivolti immediatamente all’ASL che ha provveduto ad analizzare il contenuto del sacchetto, mentre il topo Ovviamente come già detto è stato inviato al Arpal per tutti i controlli del caso.

La busta incriminata dove all’interno era contenuta l’insalata e anche il topo, è stata prodotta e sigillata da un’azienda del bergamasco che pare sia stata acquistata qualche giorno fa in un supermercato della zona, ma i due non si erano accorti subito della presenza del topo Ma se ne sono accorti soltanto dopo avere consumato una parte del contenuto del sacchetto.

“Abbiamo ricevuto le due persone, ci hanno portato la busta dell’insalata con il topo ritrovato all’interno. Abbiamo così attivato le procedure del caso”, è questo nello specifico quanto dichiarato da Paolo Cavagnaro direttore sanitario dell’ASL 3. Una volta diffusa la notizia presso il supermercato Dove la busta è stata acquistata, si è deciso di ritirare dagli scaffali tutte le insalate confezionate ancora in vendita. “Abbiamo avvisato anche gli uffici regionali di competenza. Il prodotto era comunque scaduto, non c’è stato bisogno di diramare un’allerta“, ha concluso Paolo Cavagnaro. La busta è stata prodotta e sigillata da un’azienda nel Bergamasco e la notifica ha fatto scattare i controlli in Lombardia.

La busta acquistata aveva la scadenza del 13 aprile e nonostante il supermercato del Ponente genovese non avesse più alcuna busta dell’insalata in questione ha comunque provveduto a ritirare dagli scaffali tutte le insalate ancora in vendita Ovviamente per precauzione. Ovviamente questo caso ha suscitato molto clamore non soltanto in città ma anche su un social, dove molti utenti letteralmente disgustati Hanno commentato aspramente ciò e hanno sperato di non vivere mai sulla loro prendi una simile situazione. A raccontare questa vicenda sono stati i coniugi interessati le quali si sono dichiarati letteralmente sconvolti e adesso cercano di capire come Effettivamente questo dopo sia finita dentro la busta dell’insalata. Questa notizia Comunque ha fatto scattare tutta una serie di controlli in Lombardia che però non hanno riscontrato altre anomalie e altre presenze strane all’interno delle buste di insalata.

INSALATE IN BUSTA: CONSIGLI PER CONSUMARLE IN TUTTA SICUREZZA Le insalate in busta, e in generale tutte le verdure di IV gamma, cioè prelevate e pronte al consumo sono decisamente comode, ma devono essere conservate bene, prima lungo la filiera e poi a casa, ecco alcuni consigli per consumarle in tutta sicurezza.

1) Per i prodotti di IV gamma il rispetto della catena del freddo è fondamentale. Le verdure devono essere rigorosamente refrigerate. Al momento dell’acquisto verifica sempre che le confezioni siano conservate in frigorifero ed evita di scegliere quelle che si trovano in superficie e che più facilmente sono soggette all’influenza della temperatura ambiente.

2) Evita le confezioni con la busta forata oppure eccessivamente gonfia: potrebbe essere già iniziato un processo di fermentazione.

3) Una volta acquistati conserva sempre questi prodotti in frigorifero. Dopo l’apertura della confezione, la data di scadenza non può più essere presa come riferimento: consuma l’insalata nell’arco di due giorni al massimo.

4) Meglio consumare questi prodotti appena confezionati: verifica l’età effettiva di ciò che hai acquistato controllando la data di preparazione eventualmente riportata in etichetta. Se non è possibile, considera che la durata delle verdure di IV gamma è mediamente di 5-6 giorni.

5) Con il trascorrere del tempo le condizioni igieniche del prodotto tendono a peggiorare. Nonostante i produttori si affannino a dichiarare che il loro prodotto è già lavato, rilava le insalate prima di consumarle: questa semplice operazione è utile per eliminare sventali microbi. 6) Va bene la comodità, ma non abbandonare del tutto la verdura fresca: pulirla costa un po’ di fatica, ma la salute guadagna. Ricorda soprattutto di variare spesso nella scelta: questo ti consentirà di evitare una eccessiva introduzione di nitrati (presenti in alcune verdure fresche) e di nitriti, che nei prodotti confezionati trovano l’ambiente ideale per svilupparsi.

Loading...

Facendo leva sul risparmio di tempo l’industria alimentare ci propina a caro prezzo l’insalata già tagliata e lavata, pronta da servire. Una comodità che paghiamo a caro prezzo. Il consiglio è sempre lo stesso: meglio fresca e di stagione! S i chiama “quarta gamma”ma non è qualcosa di spaziale: è solo l’insalata in busta già lavata e tagliata. Negli ultimi anni il settore ha visto una crescita esponenziale (basta guardare gli scaffali dei supermercati) nonostante i prezzi alti. E noi consumatori, che ci lamentiamo del caro vita, siamo disposti a pagare fino a cinque volte di più un prodotto – tra l’altro reperibile in abbondanza in questa stagione – più scadente dal punto di vista nutrizionale e aberrante dal punto di vista ecologico.

L’insalata è ricca di fibre e di vitamine, è priva di calorie e dieteticamente è adatta a tutti. L’invito a consumarla in quantità è quindi stato accolto ma ci domandiamo: è necessario comperarla in busta già lavata e tagliata? Abbiamo voluto acquistarne alcune confezioni nei tre grandi supermercati di casa nostra (Migros, Coop, Manor); non abbiamo eseguito analisi batteriche (anche perché in questi mesi alcune riviste per consumatori (in Svizzera Saldo e in Italia Altroconsumo) lo hanno già fatto rilevando qualità molto scadenti, seppur non pericolose per la salute, ma abbiamo voluto confrontare i prezzi e le etichette, mettendo l’accento sul cambiamento di abitudini e sul senso di certe scelte.

Punto debole: il prezzo Non passa giorno che si parli di crisi, del prezzo del petrolio che va a incidere sui consumi, sulla fatica che fanno le famiglie a arrivare a fine mese. L’insalata già lavata e tagliata in busta è a nostro avviso un emblema delle contraddizioni che viviamo quotidianamente. Certo è che se siamo disposti a pagare una insalata – che i nostri nonni avrebbero dato alle galline – 17 fr. al chilo, qualcosa non quadra. Se poi si calcolano i viaggi che ha fatto il sacchetto di insalata (Jamadu e M-Budget contengono vegetali provenienti dalla Spagna, dall’Italia e dalla Tailandia…) prima di arrivare sulla nostra tavola e le manipolazioni a cui è stata sottoposta (lavaggio, taglio, confezionamento, aggiunta di gas di conservazione), il dispendio energetico è enorme. Ci piacerebbe vedere su queste confezioni il simbolo delmezzo di trasporto o il valore del CO2 prodotto. Comodità non è sinonimo di qualità… A parte questi aspetti ecologici, di sicuro non sappiamo più cos’è la qualità di un prodotto. Nonostante gli interessi salutistici o per il bio che buona parte della popolazione dimostra, i prodotti già pronti e confezionati sono molto acquistati dalle famiglie svizzere. E così succede anche per la frutta e le verdure: il loro punto di forza è, naturalmente, la comodità. Basta solo aprire la busta, mettere in tavola e condire. Ma a che prezzo! Quando abbiamo acquistato le insalate per il nostro test (il 13 di agosto), l’insalata romana fresca e sfusa, costava fr. 3.30 al chilo alla Migros e 3.50 alla Manor mentre la lattuga iceberg costava fr. 1.80 al pezzo alla Manor e fr. 1.90 al pezzo alla Coop. Bene, l’insalata romana, già lavata e imbustata, l’abbiamo trovata a un prezzo di 17 franchi al kg (Migros, Anna’s Best) mentre la lattuga iceberg Betty Bossi (Coop) costava fr. 11.20/kg e Bella Vita (Manor) fr. 11.60. Il prezzo più basso (identico per Migros, Coop e Manor!) è di fr. 8.40/kg per il sacco di insalata mista. Se calcoliamo che per lavare un cespo di insalata, che oggi viene messa in vendita già pulita e non presenta incrostazioni di terra, bastano pochi minuti, forse non è il tempo che ci manca ma la volontà. Meglio rilavarla Con il trascorrere del tempo le condizioni igieniche del prodotto, inoltre, tendono a peggiorare. Nonostante i produttori dichiarino che il loro prodotto è già lavato, è consigliabile rilavare le insalate prima di consumarle: questa operazione è utile per abbattere una carica microbica elevata che aumenta col passare dei giorni. Un consiglio ulteriore che si può dare è quello di limitare comunque il consumo di verdure, tipo insalate, preconfezionate in quanto, le vitamine che sono in esse contenute tendono ad andarsene velocemente se in contatto con aria, acqua, luce ecc, e ancor di più se ne vanno se le foglie sono state tagliate. E’ buona regola infatti, lavare e tagliare l’insalata nel momento in cui viene realmente consumata. Alla fine chi ci guadagna? Per finire, tutto il guadagno invece di andare al contadino che ha coltivato quell’insalata va all’industria di lavorazione e distribuzione che ci fa pagare, giustamente, il servizio. Quell’insalata, dunque, non farà bene al contadino e non farà certo bene a noi che ingurgitiamo in fretta un prodotto che ha perso parte delle proprietà per le quali lo dovremmo mangiare!