Getta la figlia di 4 anni in un fiume e annega. 26enne chiedeva donazioni

La vicenda che vi stiamo per raccontare è avvenuta in America ed è davvero drammatica. Sembra che una giovane mamma, avesse buttato la figlia di 4 anni in un fiume. La piccola è annegata. La 26enne pare chiedesse donazioni per la piccola. Il dramma è avvenuto a Tampa, nello stato USA della Florida dove il corpicino della piccola Je Hyrah Daniels sarebbe stato ritrovato giovedì nei pressi del fiume Hillsborough. Sua madre, la 26enne Shakayla Denson è stata accusata di omicidi. La donna sembra che 9 mesi fa avesse aperto una pagina su gofundme, chiedendo donazioni per la piccola che soffriva di autismo.

La bambina è annegata tragicamente giovedì pomeriggio ed aveva appena soli 4 anni. Sua madre l’avrebbe gettata da un ponte in un fiume della Florida. Le forze dell’ordine avrebbero confermato che il corpo della piccolina è stato trovato nel fiume intorno alle 16:30. La madre 26enne Ora deve rispondere di omicidio di primo grado. Sembra che alcuni dei testimoni avessero rivelato alle autorità di aver visto proprio la donna lanciare la piccola nel fiume vicino a West Aileen Street e Rome Avenue. “È una scena folle, le persone che ci hanno contattato sono scioccate. Stiamo ancora cercando di mettere insieme molti dei pezzi” ha detto il capo della polizia di Tampa, Brian Dugan, in una dichiarazione a WSVN.

Dopo le segnalazioni i sommozzatori avrebbero perlustrato il fiume per diverse ore e alla fine sono riusciti a recuperare la piccolina che è stata portata subito all’ospedale di St Joseph, dove sarebbe stata dichiarata morta. Quando è stata arrestata la madre stava passeggiando non lontano Del posto del ritrovamento ed ancora prima avrebbe rubato un’auto a St petersburg. “La mamma è in stato di detenzione e in questo momento stiamo cercando di ottenere delle risposte“, ha detto Dugan.

Da quello che si sa la stessa 26enne aveva creato una pagina su Go Fund me. “Il mio obiettivo è quello di iniziare a risparmiare per le apparecchiature per la terapia, e anche per il futuro di je’hyrah” si legge sulla pagina. “Voglio cercare di mettermi in contatto con altre persone che soffrono di autismo e mi piacerebbe dare loro strategie e risorse che ho imparato”. La donna è attualmente in carcere.