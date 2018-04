GF 15: Colta da un malore durante la notte Vomita e non pulisce. Caos nella casa, i concorrenti sono furiosi. Ecco cosa è successo

La prima notte di Aida Nizar nella Casa del Grande Fratello Nip 2018 non è stata delle migliori. La spagnola si è sentita male e ha vomitato nel bagno, lasciando sporco su gran parte degli elementi, non essendosi proprio resa conto di aver rimesso nel lavandino e non nel water. A causa di questo piccolo errore, gli altri inquilini si sono ritrovati davanti uno spettacolo poco piacevole e hanno dovuto porre rimedio, piuttosto scocciati.

Alessia e Patrizia sono state le prime ad accorgersi dell’incresciosa situazione e non hanno avuto dubbi nell’andare a chiedere spiegazioni ad Aida Nizar, che ha subito negato tutto. Solo di fronte al concorrente Alberto ha capitolato, dicendogli tutta la verità, mentre erano chiusi in magazzino. Alberto l’ha esortata a dire la verità anche agli altri inquilini, che nel frattempo si erano spazientiti di fronte la mancata presenza di un reale responsabile.

“Ma loro apprezzeranno il mio coraggio, se lo dico? Mi sono messa in difficoltà da sola, per una cosa così stupida…Ho paura che se lo confesso, poi mi prederanno in giro. Vorrei farlo, ma perché se poi non apprezzeranno? Io ho tantissima vergogna…“, queste le parole di Aida Nizar ad Alberto, che ha continuato a dirle di buttare fuori la verità, prima che emergesse in modo naturale. A quel punto la spagnola ha deciso di raggruppare gli altri concorrenti e confessare.

Nonostante le sue parole sembrassero sincere e cariche di mortificazione, il gruppo ha iniziato a guardarla con sospetto e non ha creduto alla sua buona fede. In particolare, Luigi Mario Favoloso, convinto che Aida Nizar sia in generale una bugiarda. Gli altri concorrenti le hanno spiegato che va bene la verità, ma il non averlo detto prima e aver negato tutto per molto tempo ha generato una grande diffidenza.