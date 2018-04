Gf, Alessia Prete sviene in diretta e la portano via in ambulanza: interrotta la trasmissione

Malore in diretta nella casa del Grande Fratello 15. Alessia Prete si è sentita male ed è svenuta: Mediaset Extra e il sito web hanno interrotto la diretta: la ragazza è stata portata fuori dalla casa per accertamenti medici, sembra in ambulanza. Per fortuna sembra che la concorente si sia riavuta subito e sia rientrata in casa: «Dobbiamo calmarci e rilassarci tutti, il medico mi ha dato dei farmaci per una tensione addominale. Ora sto bene».