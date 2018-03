Giallo a Uomini e Donne: Tina ha fatto finta di lasciare il marito per restare in Tv con la De Filippi?

Si sa, Tina Cipollari ama i colpi di teatro. Con le sue sceneggiate, la vamp ha abituato il pubblico di Uomini e donne a siparietti frizzanti, a tratti turbolenti. L’ultima u- scita clamorosa risale a qualche settimana fa, quando in trasmissione ha svelato il segreto di Pulcinella: «Sono single, mi rimetto sul mercato». Una rivelazione che ha fatto sorridere tanti, visto che – già a gennaio – Tina ha dichiarato di essersi separata legalmente dal marito Chicco “Kikò” Nalli, dopo tredici anni di matrimonio e tre figli. Peccato, però, che le malelingue non le credano affatto.

Da giorni si dice che l’addio tra i due sia solo una messinscena, una farsa architettata da Tina per salire sul trono – a quanto pare non “over” – di Uomini e donne. E per diventare la regina assoluta, la protagonista incontrastata del dating show di Maria De Filippi. A stuzzicare il retropensiero di molti, gli scatti circolati in questi giorni che ritraggono Tina e l’ex marito fuori dallo stesso super- mercato, a Roma, con le buste della spesa in mano. Con loro c’è pure Francesco, il loro secondogenito. Nelle immagini si vedono la vamp e il parrucchiere che entrano nella casa dove hanno abitato insieme per anni. E nella quale pare continuino a stare dopo l’annuncio della separazione. Dunque, Tina starebbe recitando uno dei suoi copioni. Il più complicato, forse.

Ma a smorzare questi clamorosi sospetti ci pensa Kikò, che a Nuovo ha detto: «Sì, viviamo tutti insieme, ma solo per un altro paio di settimane. Tina e io stiamo cercando di affrontare le cose nel modo più tranquillo possibile per il bene dei bambini, con serenità e senza litigi». E poi ha aggiunto: «Siamo separati legalmente e, ci tengo a sottolinearlo, senza problemi. Ma non ci sarà alcun finale a sorpresa. Ci siamo lasciati, punto.

Tra l’altro, andiamo più d’accordo di prima e spero che la situazione non cambi. Non siamo mai stati litigiosi, abbiamo sempre fatto le cose con intelligenza. Ora più che mai per amore dei figli». Parole concilianti, che descrivono una situazione quasi idilliaca. Ai limiti del sospetto, almeno per qualcuno. E proprio per evitare che certe insinuazioni diventino più insistenti, Kikò sarebbe pronto a lasciare la casa dove ha sempre abitato con la sua famiglia. In questo modo, si taglierebbero le gambe alle solite malelingue.

Dal canto suo, la Cipollari fa buon viso a cattivo gioco per non distrarsi dal suo obiettivo: il trono, appunto. Del resto, stando alle parole dei giorni scorsi, è pronta a scrivere un nuovo capitolo sentimentale nella sua vita.

«Ho un corteggiatore ed è il primo di una lunga serie. Ne accetto dai 50 agli 80 anni», ha dichiarato l’opinionista. Dove? Nel posto in cui lavora dal 2001: a Uomini e donne, appunto. È lì che è arrivata come corteggiatrice, prima di diventare tronista e poi opinionista. Ed è proprio in quello studio televisivo che è scoccato l’amore con il suo Chicco Nalli. L’uomo che le ha cambiato la vita, rendendola, moglie e madre. E al quale ha detto addio. O forse no?