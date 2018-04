Gianna Nannini, caduta rovinosa dal palco: stop al concerto Video

Non si ferma il tour di Gianna Nannini. A poche ore dalla caduta che l’ha costretta a interrompere il concerto di Genova con conseguente ricovero in ospedale per dei problemi al ginocchio, la cantante si è esibita mercoledì sera a Montichiari aiutata da una stampella e seduta su un trono utilizzato per l’occasione.

“The show must go on”, così la Gianna ha tranquillizzato i fan e appena finito il concerto ha postato un video dal palco: “Sono in piedi e andiamo avanti”. Prossima tappa venerdì 6 aprile a Conegliano. Il “Fenomenale Tour” prosegue senza sosta, con o senza stampelle.