Gigi Buffon approda a Parigi. Il Psg ha pronto per lui un Biennale da 8 milioni

“Il Psg? Ho bisogno di prendermi una settimana per stare sereno, esaminare tutte le cose a bocce ferme. Una persona di 40 anni deve prendere le decisioni giuste non sull’onda dell’emotività ma della razionalità”. Soltanto 24 ore fa Gigi Buffon l’ex portiere ormai della Juventus aveva risposto così ai giornalisti che avevano chiesto se avesse già preso una decisione sul suo trasferimento al Paris saint-germain. Eppure questa mattina sono arrivate delle indiscrezioni secondo le quali Buffon sarebbe già un giocatore del Paris saint-germain e per lui sarebbe pronto Un biennale ed il ruolo di testimonial per Qatar 2022. Sembra proprio che abbia Buffon abbia accettato la proposta dei francesi che gli hanno proposto un contratto per due anni da 8 milioni e un ingaggio come testimonial dei mondiali del Qatar 2022.

Sempre secondo queste indiscrezioni Gigi Buffon nella giornata di domani mercoledì 23 maggio sarebbe adesso nella capitale francese mentre l’annuncio ufficiale potrebbe arrivare nel fine settimana. Nonostante 24 ore fa Gigi Buffon avesse in qualche modo preso del tempo per poter annunciare la sua decisione di voler approdare al Paris saint-germain, sembra che l’accordo tra la società è il giocatore fosse già arrivato lo scorso mercoledì, ovvero 24 ore prima della conferenza d’addio del portiere in maglia bianconera.

Nonostante abbia 40 anni già suonati, Gigi Buffon non ha alcuna intenzione quindi di appendere le scarpe al chiodo e questa nuova avventura in Francia potrebbe davvero essere l’ultima. Ovviamente si tratta di una sfida piuttosto importante ed una soddisfazione non indifferente visto anche l’alto ingaggio offerto dalla società francese. Nasser Al Khelaifi , presidente dei campioni di Francia, dichiara: “ Buffon è un portiere fantastico, carismatico, un gran signore: sono sicuro che tutti i club vorrebbero averlo ”.

Thomas Tuchel, il tecnico della Formazione Transalpina invece ha dichiarato: “ Vedremo cosa accadrà, siate pazienti e aspettate ”. Lo stesso a chi gli chiedeva in conferenza stampa notizie riguardanti l’arrivo dell’ex capitano bianconero ha risposto in questo modo “:A questa domanda non posso rispondere. Posso solo dire che non riesco ancora a pensare a una Juventus senza di lui. Ha una personalità pazzesca, non lo conosco di persona. Posso dire però che abbiamo già due portieri al momento”. Dunque, sembra essere tutto già fatto e tutto già deciso anche se l’ufficialità di questa notizia sembra arriverà soltanto nei prossimi giorni. Come la prenderanno i tifosi bianconeri questa sua decisione di approdare in Francia?