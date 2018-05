Ginecologa tira il bimbo durante il parto e lo decapita: tutto per evitare Cesareo

Tira troppo il neonato durante il parto e decapita il bambino. Una dottoressa , descritta anche come una valida professionista del NHS, ha letteralmente staccato la testa dal resto del corpo al bimbo che stava aiutando a nascere. Vaishnavy Laxman, di 41 anni, ha poi dovuto eseguire un cesareo sulla donna per estrare il capo del bambino e ricucirglielo prima di presentarlo alla madre che ha voluto salutarlo prima di dirgli addio per sempre.

A raccontare la storia è il Sun, che spiega che la donna si sarebbe recata al Ninewells Hospital di Dundee, in Scozia, per un parto d’urgenza visto che il piccolo era in posizione podalica. Sebbene fosse necessario un parto cesareo la dottoressa ha preferito procedere per un parto naturale: ha così convinto la madre a spingere mentre lei tirava per le gambe il bambino. Un’azione avventata, sconsigliata da qualunque specialista, perché la manovra potrebbe portare alla rottura degli arti e della testa del bimbo, e così è successo. La dottoressa si è ritrovata con il corpicino in mano, mentre la testa era rimasta nella pancia della mamma.

In questi giorni si sta svolgendo il processo alla dottoressa e in aula è apparsa anche la mamma del bambino: «Mi era stato detto che il bambino sarebbe nato con un parto cesareo a causa della posizione in cui si trovava, non ero nemmeno stata informata che la procedura era stata cambiata», ha spiegato la donna. La mamma non è stata informata su cosa fosse realmente accaduto: «La dottoressa mi ha detto che il mio bambino era morto e io le ho detto che la perdonavo perché sono cose che possono accadere, ma poi ho saputo bene cosa era successo». A quel punto la donna ha iniziato ad urlare sconvolta, come afferma anche un’ostetrica che ha assistito al parto: «Non dovrebbero mai usare un parto vaginale in quella situazione. I neonati sono delicati, ma questo bambino era ancora più fragile, e ad essere tirato così poteva fargli solo dei danni».

La dottoressa, dal canto suo, ammette ogni colpa e dice di essere mortificata per quanto accaduto: le sue intenzioni erano quelle di far nascere il bimbo nel più breve tempo possibile cercando di evitare alla mamma uno stress come quello di un parto cesareo.

La presentazione podalica è una delle indicazioni classiche al taglio cesareo.

Il parto vaginale infatti potrebbe essere rischioso (soprattutto al primo figlio!) per traumi fetali e maggior rischio di mortalità, unito a un maggior traumatismo materno e a rischio di emorragia. Ma anche il taglio cesareo non è esente da rischi (emorragie, infezioni, recupero tardivo rispetto al parto vaginale) e spesso una donna cesarizzata al primo figlio per presentazione podalica subirà la sorte di “nuovamente” cesarizzata al parto successivo, anche se il secondogenito sarà in presentazione cefalica (taglio cesareo iterativo).

Pertanto i medici ginecologi devono favorire il rivolgimento fetale, anche per garantire alla donna la possibilità di un parto vaginale vissuto come esperienza normale. Piena e intensa. Talvolta infatti il taglio cesareo “deruba” la donna di questa possibilità. Rivolgimento medico per manovre esterne Eseguito intorno alle 35-37 settimane. In effetti, a quest’epoca di gravidanza la presentazione è quasi sempre definitiva, per cui le possibilità che il feto assuma spontaneamente la posizione cefalica prima del parto sono molto scarse. Impossibile se:

1) Controindicazioni placentari • placenta anteriore: perchè il medico non può imprimere correttamente il movimento necessario per eseguire la “capriola”, poichè la placenta si trova fra le mani del medico e il bambino; • placenta previa: cioè la placenta copre l’orifizio uterino interno e non si può eseguire il parto per via vaginale. La placenta previa è una delle indicazioni d’obbligo per il cesareo e il parto è sempre e comunque controindicato: il rischio di vita fetale è altissimo, così come quello di emorragia materna;

2) Patolgie del liquido amniotico • anidramnios (liquido quasi assente) o oligoidramnios (liquido molto scarso): infatti per eseguire il rivolgimento serve una normale quantità di liquido amniotico, ossia di bolla-spazio intorno al bambino. Se le pareti dell’utero sono molto accollate al bambino il rivolgimento, anche spontaneo, è pressochè impossibile.

3) Patologie fetali • ritardo di crescita: i bambini piccoli per biometria fetale mostrano in sè un qualche stato di difficoltà e sofferenza pertanto non è corretto disturbarli con manovre esterne. • tracciato cardiotocografico non rassicurante, con decelerazioni del battito cardiaco fetale. Prima del rivolgimento il tracciato della cardiotocografia viene sempre eseguito: se non è del tutto normale non si procede!

4) Patologie uterine • miomatosi multipla, cioè la presenza di numerosi fibromi (detti anche miomi) della parete uterina, specie se voluminosi, possono ostacolare il rivolgimento e possono essere la spiegazione per cui il feto non si è spontaneamente girato. In questo caso la forzatura è dannosa. • pregresso taglio cesareo: la madre che già presenti una cicatrice sull’utero dovuta a pregresso cesareo o a miomectomia (escissione chirurgica dei fibromi) non può sottoporsi a rivolgimento. La cicatrice potrebbe cedere sotto le manovre e dilatarsi. Per cautela è meglio evitare!

Come si esegue il rivolgimento Innanzitutto si controlla in ecografia la presentazione e la guida ecografica viene utilizzata per tutta la manovra, per controllare il benessere fetale, anche mentre il medico, con le mani appoggiate al ventre materno, cerca di imporre la feto la “capriola” in utero. Prima di iniziare viene somministrato alla madre, in flebo, un farmaco tocolitico per evitare le contrazioni.

Tuttavia, il successo del rivolgimento (cioè il fatto che il feto si sia finalmente posizionato cefalico) non garantisce che il parto avvenga per via vaginale in quanto potrebbero, prima o durante il travaglio, insorgere condizioni che richiedono l’espletamento del parto tramite taglio cesareo, per motivi diversi. Rischi del rivolgimento La procedura è a basso rischio. Ma il rischio possibile rimane quello del funicolo e dei rapporti feto-cordone ombelicale. Una trazione troppo forte sul cordone potrebbe infatti dare uno “stiramento” dei vasi del cordone e dunque una sofferenza fetale. Infine la procedura potrebbe causare contrazioni e dunque un travaglio di parto anticipato. Agopuntura e Moxa Il punto Zhiyin (arrivo dello Yin) è il 67° punto del canale Tayang del piede ed è localizzato sulla parte laterale della punta del quinto dito del piede, circa 0.1 cun prossimale rispetto all’angolo dell’unghia. Va punto perpendicolarmente per 0.1 cun. L’ago attraversa la cute e il sottocute e raggiunge la faccia laterale della falange distale del V° dito. È il punto Jing-metallo del meridiano, punto di tonificazione dell’energia della Vescica, punto di partenza del meridiano tendino-muscolare della Vescica. La stimolazione di questo punto disostruisce il meridiano, disperde il vento interno ed esterno, mobilizza il sangue, promuove la rotazione e la mobilizzazione del feto. Questo punto in tonificazione può essere stimolato bilateralmente mediante agopuntura e/o moxibustione. Le sedute avvengono solitamente a cadenza bisettimanale per un totale di sei sedute ed è corretto che siano sempre associate a una preliminare valutazione ostetrica di posizione fetale mediante rilevazione ecografia.

La tecnica veniva condotta come segue: Agopuntura – La paziente si poneva in posizione semisupina, in abbigliamento morbido e resta sul letto leggermente ruotata sul fianco sinistro ad evitare la compressione della vena cava da parte dell’utero gravido. Previa disinfezione del punto BL 67, viene poi posizionato l’ago, perpendicolarmente al piano cutaneo. L’ago viene lasciato in situ per venti minuti. Moxibustione – Il riscaldamento del punto BL67 deve essere eseguito (anche a domicilio) quotidianamente, bilateramente, per una durata di 10-15 minuti per punto mediante il sigaro di Artemisia. La vicinanza del sigaro deve ottenere una percezione termica ai limiti della tollerabilità soggettiva potendo causare arrossamento cutaneo. Durata di trattamento – La durata massima di trattamento è di tre settimane per un periodo compreso fra trentatreesima e la fine della trentacinquesima settimana.

Risultati La percentuale di successo del rivolgemento è del 40% nelle donne al primo figlio e del 41,70% in donne a gravidanze successive. Moxa: qualche informazione in più La metodologia con cui applicare la moxa è facile e innocua: bisogna scaldare con un sigaro di artemisia ad un “Tzun” di distanza l’angolo del mignolo del piede. Il sigaro di moxa può essere acquistato in una farmacia ben fornita. È opportuno affidarsi a operatori qualificati per l’utilizzo di moxa. La posizione della gestante per una migliore riuscita della terapia è supina, con un cuscino sotto la testa e due o tre sotto le anche e fino alle ginocchia. È consigliabile alla neo mamma massaggiarsi la pancia in senso orario o antiorario, comunque sempre nello stesso verso perché il feto tenderà a girarsi nella direzione in cui è praticato il massaggio.

Durante il trattamento occorre respirare in maniera continuativa e profonda. Inspirate ed espirate con il naso, visualizzate il vostro bebè che gioca nell’acqua e che si gira. L’odore del fumo della moxa ha anch’esso effetto terapeutico. Non vi preoccupate e magari arieggiate la stanza dopo il trattamento. L’applicazione della moxa sul piede con il bastoncino prevede un movimento con la mano detto “a beccata di passero”: non appena la gestante avverte il calore allontanarsi un po’ e poi ritornare. Il numero dei trattamenti è di uno al giorno con una stimolazione di un quarto d’ora per piede; dopo il trattamento mantenete i piedi caldi e se avete modo fatevi fare o fate un massaggio al piede. Il meccanismo d’azione di questa terapia è collegato al meridiano della vescica, che induce l’attivazione fisiologica della post-ipofisi, che secerne l’ossitocina -ormone che contrae l’utero-, e l’ADH -ormone antidiuretico.