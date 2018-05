Giovane affetto da malattia degenerativa continua a lottare per la sua vita grazie all’amore della moglie

L’ Amore talvolta può essere davvero curativa e può dare la forza per poter andare avanti, anche quando tutto sembra perduto. Lo sa bene un ragazzo affetto Purtroppo da una malattia degenerativa il quale sta combattendo per la vita Grazie all’amore che nutre per la moglie. I protagonisti di questa storia sono Steve Dezember e Hope, i quali quando si sono incontrati sapevano già di essere fatti l’uno per l’altro. Hope si è innamorata del suo uomo una sera di inizio 2011 quando i due sono andati a cena insieme e lui aveva preparato per lei una cena molto deliziosa, messo su anche una colonna sonora molto romantica e avevo acceso delle candele. In quell’occasione Hope, si era innamorata perdutamente del suo Steve Ma quando lui ha provato ad aprire una bottiglia le sue mani hanno perso la presa e per qualche secondo e l’uomo pare avesse perso completamente il controllo.

Purtroppo avevo avuto prima altri episodi molto simili e per questo aveva deciso di capire che cosa gli stesse accadendo e nonostante avesse consultato sette medici nessuno sapeva dargli una risposta. A distanza di 4 mesi, dopo il primo incontro con la sua dolce metà il ragazzo però ha avuto la diagnosi ovvero sclerosi laterale amiotrofica e all’età di 28 anni si è visto diagnosticare una patologia molto grave che lo avrebbe molto probabilmente ucciso. Due giorni dopo aver avuto questa notizia il ragazzo aveva deciso di portare la sua fidanzata a fare una passeggiata e fu proprio in quell’occasione che le chiese di sposarlo.

Due mesi dopo i due si sono ritrovati davanti agli amici e parenti per scambiarsi le promesse di matrimonio e da quel giorno sono diventati davvero inseparabili. I due andarono negli Stati Uniti in luna di miele e Quello fu un viaggio davvero molto importante per entrambi. Ben presto però i due dovettero fare i conti con la malattia perché la Sla ha deciso di non andare poi così tanto leggera, Portando delle complicazioni al ragazzo che ben presto ha perso la capacità di parlare.

Hope ha visto il giovane marito peggiorare senza poter fare effettivamente nulla per lui. Lui infatti ormai non poteva più parlare ed era costretto a vivere costantemente su una sedia a rotelle ed era anche dimagrito oltre 30 kg. La malattia Purtroppo lo ha via via sempre più ridotto pelle ed ossa e lo ha completamente immobilizzato lasciando però intatto il cervello e quindi è ancora intelligente come prima E prova dei sentimenti, proprio come se non avesse completamente nessuna malattia. Oggi il giovane può comunicare soltanto grazie alla tecnologia attraverso quindi un computer. La moglie nel frattempo ha lasciato il suo lavoro per potersi dedicare giorno e notte al suo adorato marito che continua a lottare giorno dopo giorno soltanto Grazie all’amore che provagiova per la sua Hope.