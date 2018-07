Giovani migranti costrette a prostituirsi per varcare il confine francese

Arriva puntuale la denuncia di Save the Children secondo cui ci sarebbero delle giovanissimi migranti che sono costrette spesso a prostituirsi per poter guadagnare dai 50 ai €150, somme ritenute necessarie per poter pagare i passeurs che le conducono in Francia. Si tratterebbe di giovanissime migranti molto spesso minorenni costrette a prostituirsi per poter pagare e varcare il confine tra l’Italia e la Francia. Come già detto, la denuncia è arrivata da Save the Children ed è stata pubblicata nelle scorse ore nel rapporto annuale che è stato presentato proprio nella giornata di ieri e che tratta nello specifico della situazione di Ventimiglia.

A parlare nello specifico è stata Raffaella Milano direttrice dei programmi Italia Europa di Save the Children la quale riferisce che si tratta di ragazze molto giovani ed a rischio che fanno parte del flusso invisibile dei tanti minori migranti non accompagnati in transito alla frontiera Nord italiana, i quali nel tentativo di potersi ricongiungere ai propri familiari oppure conoscenti in altri paesi europei, sono privati della possibilità di percorrere delle vie sicure legali e esposti a gravi rischi di sfruttamento e abusi e In molti casi si ritrovano a vivere delle condizioni di Forte degrado e promiscuità.

Secondo la denuncia, sembra che le giovani migranti siano costrette a prostituirsi per poter mettere da parte il denaro necessario per pagare delle somme che variano dai 50 ai 150 euro, per poter attraversare la frontiera in auto. Da quanto è emerso sembra che il flusso dei migranti di nazionalità perlopiù Eritrea, nei primi mesi dell’anno abbia fatto registrare un aumento importante rispetto allo scorso anno, quando rappresentavano soltanto il 10% dei transitanti.

Secondo i dati recenti a marzo 2018 dei 750 migranti che hanno transitato per Ventimiglia, più della metà erano eritrei. A confermare questa tendenza pare sia stato anche il progetto Civico Zero di Save the Children a Roma e a Milano. Nello Specifico a Roma nel primo trimestre 2018, gli operatori del centro Pare che abbiano incontrato circa 137 minori eritrei ovvero 4 volte in più rispetto allo scorso anno, Ovviamente riferito allo stesso periodo.