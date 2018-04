Giovanni Ciacci choc. Caterina Balivo e lo studio di Detto Fatto impietriti dopo l’annuncio a sorpresa. Perché il mitico Giò Giò vuole lasciare lo show

Nell’ultima puntata di Ballando con le stelle Giovanni Ciacci ha accusato un malore dietro le quinte. È successo poco dopo l’esibizione del costumista ed esperto di tendenza, sempre più protagonista dello show del sabato sera di Milly Carlucci. A dare l’annuncio è stata proprio la padrona di casa di Ballando, che ha rivelato che il mitico Giò Giò si era sentito poco bene subito dopo la performance del tango. Stando alle informazioni divulgate in diretta dalla Carlucci, il concorrente sarebbe stato vittima di uno sbalzo di pressione, dovuto molto probabilmente allo stress accumulato nel corso di questi ultimi giorni proprio per la prova attesissima del tango scandaloso con Raimondo Todaro.

Niente di grave, comunque. Il giorno dopo, su Instagram, Ciacci ha rassicurato tutti i suoi fan: “Non sono stato bene ieri sera ma tornerò in pista più forte e più scandaloso che mai”, ha scritto sotto a una foto molto intensa dell’esibizione con Todaro. Che Giovanni Ciacci sia il protagonista assoluto di questa edizione di Ballando con le stelle è fuori discussione. Anche perché si ritrova a essere il primo a dare vita a una coppia di uomini in gioco nella storia dello show di Raiuno.

Per questo motivo, perché in coppia con Raimondo Todaro, è sulla bocca di tutti e ha attirato a sé le critiche di Ivan Zazzaroni, oltre a quelle della parte più integralista del pubblico, ma questa è un’altra storia. Dopo aver rassicurato i suoi fan sui social, Giò Giò lo ha rifatto nello studio di Caterina Balivo, a Detto Fatto, ma con l’occasione ha anche lanciato una frecciatina a Guillermo Mariotto, che gli ha dato uno zero dopo la sua performance, e alla produzione di Ballando. “Non dò zero come voto, perché il voto zero lo dà quell’altro”, ha detto. E poi: “C’è troppa pressione e si sta coinvolgendo troppa gente, quindi ho intenzione di parlare con la produzione e con Milly Carlucci”.

Pubblicità e poi, al rientro in studio, lo sfogo vero e proprio: Giovanni vuole andare via da Ballando. “Voglio abbandonare Ballando con le stelle perché c’è troppa pressione – ha detto – Non me la sento di andare avanti, mi dispiace. Io non me la sento. So di darvi una delusione a tutti ma non me la sento più. Mi sento sulle spalle un peso che io fino a sabato non mi ero mai sentito. Questa cosa del tango, questo scambio di ruoli è stato molto forte. Perché c’è tanta attesa, la gente mi ferma dicendomi: ‘Guarda che tu stai ballando per me’. Io non me la sento questa responsabilità”. La Balivo e il pubblico lo hanno invitato a fare un passo indietro, mentre Raimondo Todaro si è detto dalla sua parte: “Io ho visto i numeri della pressione ed erano impressionanti. È difficile ed io capisco quello che sente e le sue paure”, ha spiegato alla conduttrice. La domanda ora è: Ciacci resisterà alle pressioni e tornerà a ballare da Milly?