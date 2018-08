Prima di buttarsi giù dal decimo piano, una ragazza di 15 anni posta un video, una sorta di addio alla famiglia. Insieme alla sorella di 12 anni, è stata trovata morta sulla strada innevata, sotto il loro condominio di Izhevsk, in Russia. I telefoni e i computer delle due ragazze ora saranno studiati per chiarire se alla base del duplice suicidio ci sia il fenomeno del Blu Whale, così come sospetta la polizia