Gli antidepressivi funzionano veramente, basta pregiudici lo dimostra uno studio

Gli antidepressivi funzionano davvero è questo quanto riferito da un team di Scienziati dell’università di Oxford diretti dall’italiano Andrea Cipriani il quale ha dato così una risposta ad una delle più importanti domande poste dalla medicina recente. Gli antidepressivi Dunque sono dei farmaci piuttosto efficaci e nell’ affermare ciò I ricercatori hanno analizzato i dati di circa 522 lavori che sono stati Condotti su un campione di 116477 persone ed è stato rilevato che 21 antidepressivi esaminati erano più efficaci nel ridurre i sintomi di depressione acuta rispetto a pillole Placebo. Questo fa capire come non bisogna effettivamente avere paura degli antidepressivi E non bisogna credere che questi siano soltanto dei Placebo, ma bisogna cominciare a pensare che effettivamente sono efficaci. L‘università di Oxford ha dunque appena pubblicato uno studio che ha l’obiettivo di scardinare la fallace convinzione per cui disturbi mentali e le sindromi depressive non avrebbero una Eziologia biologica risultando immuni al condizionamento indotto da sostanze chimiche.

Questo interstudio di fatto ha aggiornato un precedente lavoro che aveva come obiettivo quello di confrontare e di classificare gli antidepressivi per il trattamento acuto degli adulti con disturbo depressivo Maggiore unipolare. Gli studiosi hanno poi concluso che le analisi effettuate hanno fatto sì che si confermasse perché 21 antidepressivi più comuni sono i risultati più efficaci nella riduzione della depressione acuta rispetto a farmaci Placebo. Alcuni principi attivi tra i quali agomelatina, amitriptilina, escitalopram, mirtazapina, paroxetina, venlafaxina e vortioxetina pare si siano rivelati 3 più efficaci.

“La depressione non trattata è un problema grandissimo, un peso per la società”, ha tuonato Andrea Cipriani del Centro di Ricerca Biomedica per la Salute di Oxford. Per Cipriani questo studio risulta essere una risposta definitiva ad una controversia di lunga data sugli antidepressivi. “Abbiamo scoperto che gli antidepressivi più comunemente prescritti funzionano per la depressione da moderata a grave, e penso che questa sia un’ottima notizia per pazienti e medici”, è questo quanto spiegato dai ricercatori sulla Bbc Online. “I farmaci dovrebbero sempre essere considerati insieme ad altre opzioni, come le terapie psicologiche, laddove disponibili”, precisa Cipriani.

È intervenuto sull’argomento anche Carmine Variante del Royal College of dichia- tricks secondo cui questa metanalisi mette fine alle polemiche sugli antidepressivi dimostrando chiaramente e finalmente che questi farmaci funzionano per risollevare l’umore per aiutare la maggior parte delle persone che soffrono di depressione. Il ricercatore aggiunge che va sottolineato che questo documento Analizza dei dati inediti di proprietà delle società farmaceutiche e mostra che il finanziamento degli Studi da parte di queste aziende non va ad influenzare i risultati. “I sintomi della depressione non cambiano, quello che cambia è l’approccio alla malattia. Le donne partono dall’interiorità e dalla perdita soggettiva, gli uomini guardano alla dimensione esterna della propria sofferenza, si lamentano soprattutto del calo delle prestazioni lavorative. La paura più grande è quella di perdere il ruolo nella società, di sentirsi falliti“, è questo quanto dichiarato da Cinzia Niolu, responsabile del Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura Policlinico Universitario Tor Vergata.

I FARMACI ANTIDEPRESSIVI

Se si considera l’impiego di farmaci antidepressivi si direbbe che la depressione è divenuta in Italia e in Europa una vera e propria epidemia. In realtà l’impiego di questi farmaci è stato banalizzato perché è diventato una specie di rimedio omnibus per tutti coloro che mostrano una qualche forma di “infelicità”. Occorre infatti distinguere chiaramente la depressione, una grave malattia che può portare al suicidio, dagli “stati depressivi” che rappresentano invece una situazione di insoddisfazione dovuta a cause esterne. Se ad esempio si perde una persona cara, si è stati licenziati o si sono subiti danni finanziari, è chiaro che non ci si possa sentire felici; ma ciò non rappresenta una malattia che richieda una terapia farmacologica. Al contrario, proprio quando ci si trova di fronte ad eventi sfavorevoli della vita, è importante fare appello alle proprie forze interiori per reagire, chiedendo aiuto non tanto ai farmaci quanto semmai alla famiglia e agli amici. Invece, le prescrizioni di farmaci antidepressivi sono diventate frequenti soprattutto con l’avvento dei farmaci che agiscono sulla serotonina del sistema nervoso centrale aumentandone la disponibilità a livello dei recettori serotoninergici. Il primo farmaco, definito dai mass media la pillola della felicità, è stato la fluoxetina, seguito poi da un gran numero di prodotti analoghi a vari dosaggi che includono paroxetina, sertralina, citalopram, mirtazapina ed altri. Questi farmaci hanno praticamente sostituito, grazie ad un’abile azione pubblicitaria i vecchi farmaci antidepressivi triciclici (ad es. imipramina, amitriptilina) ritenuti apparentemente più tossici. Tuttavia gli antidepressivi serotoninergici, noti con la sigla SSRI, hanno subito negli ultimi anni una serie di critiche che evidentemente non hanno raggiunto gli operatori sanitari. La prima è dovuta all’osservazione che vi era un’anomalia nelle pubblicazioni. Venivano infatti pubblicati solo gli studi positivi, mentre venivano archiviati gli studi negativi in cui gli SSRI non dimostravano vantaggi. Quando si è potuta fare una valutazione complessiva di tutti gli studi, si è arrivati alla conclusione che gli SSRI offrivano un beneficio rispetto al placebo solo per le gravi forme di depressione. Non vi era invece differenza rispetto al placebo in tutte le forme di depressione che potremmo definire “minori”, quegli stati depressivi cui si è accennato più sopra. In altre parole l’impiego dei farmaci antidepressivi serotoninergici è inutile per la maggior parte dei casi. Non solo, ma siccome non esistono farmaci innocui, sono man mano emersi rapporti riguardanti gli effetti tossici degli SSRI; si sono scoperti effetti negativi ad esempio sulla densità ossea e sulla formazione di trombi. Una recente ricerca svedese è ancora più preoccupante perché riguarda la mortalità nei giovani soggetti depressi che assumono SSRI. Il 5,6 percento dei soggetti dall’età di 20-34 anni riceve un farmaco antidepressivo che in oltre il 76 percento dei trattati è rappresentato da SSRI. In questa popolazione la percentuale di mortalità è più alta per chi assume SSRI rispetto ai controlli. Per ogni 10.000 abitanti fra i 20 e i 34 anni che non usano farmaci antidepressivi si osservano 4 morti mentre tra i trattati con SSRI se ne osservano 14. In altre parole il trattamento aumenta il rischio di morte di circa oltre 3 volte (3,4 volte nei maschi e 5,1 volte nelle femmine). Pur richiedendo adeguate conferme, l’insieme di queste considerazioni indica che l’impiego degli SSRI dovrebbe essere limitato alle gravi depressioni per evitare che in tutti gli altri casi alla tossicità non si contrapponga alcun beneficio.

La depressione è una condizione psichiatrica alquanto frequente che viene spiegata con varie teorie neurochimiche, a cui corrisponde una varietà di diversi tipi di farmaci che vengono utilizzati per il suo trattamento. Questo è un campo nel quale l’empirismo terapeutico ha fatto da guida, relegando la comprensione dei meccanismi biologici in secondo piano. Parte del problema deriva anche dalla mancanza di modelli animali idonei a fornire indicazioni sulle modificazioni di umore che sono alla base di questa condizione umana. In questo capitolo verrà discussa l’attuale conoscenza della natura della malattia e verranno descritti i farmaci maggiormente usati nel suo trattamento.

Natura Della Depressione La depressione è la condizione psichiatrica più frequente tra i disordini affettivi (definiti come disordini dell’umore, piuttosto che disturbi del pensiero o cognitivi), i quali comprendono condizioni patologiche molto lievi, al limite con la normalità, fino a depressioni severe (psicotiche) accompagnate da allucinazioni e deliri. Nel mondo, la depressione è tra le cause più importanti di disabilità e morte prematura. Oltre alla forte propensione al suicidio, i soggetti depressi vanno incontro a morte per altre cause, quali infarto del miocardio o cancro.

La depressione è un disturbo eterogeneo che si manifesta con uno o più sintomi primari ed è spesso associata ad altre condizioni psichiatriche, come ansia, disordini alimentari e tossicodipendenza. Tra i sintomi della depressione sono incluse componenti emozionali e biologiche. I sintomi a carattere emozionale comprendono: abbassamento del tono dell’umore, pensieri negativi ricorrenti, sensazione di star male, apatia e pessimismo bassa autostima: sensazione di colpevolezza, di inadeguatezza e di abiezione j incapacità di prendere decisioni, perdita di motivazione anedonia, perdita di gratificazione. I sintomi biologici comprendono: ritardo del pensiero e dell’azione perdita della libido j disturbi del sonno e perdita dell’appetito. Esistono due tipi diversi di sindrome depressiva: la depressione unipolare, nella quale i cambiamenti dell’umore sono sempre nella stessa direzione, e i disordini affettivi bipolari, nei quali la depressione si alterna alla mania.

La mania è per molti aspetti esattamente l’opposto ed è caratterizzata da un eccesso di esuberanza, entusiasmo e fiducia in se stessi e da azioni impulsive; questi segni sono spesso associati a irritabilità, impazienza e collera, e qualche volta a deliri di grandezza “alla Napoleone”. Come nella depressione, l’umore e le azioni non sono adeguati alle circostanze. La depressione unipolare di norma (circa il 75% dei casi) non è di tipo familiare, è chiaramente associata a eventi stressanti e in genere è accompagnata da sintomi d’ansia e da agitazione; questo tipo di depressione talvolta viene definito depressione reattiva. Nei restanti casi (circa il 25%, talvolta definiti depressione endogena) mostra un certo grado di familiarità, non sembra correlata a stress esterni evidenti ed è caratterizzata da una sintomatologia per qualche aspetto diversa. La distinzione viene fatta a livello clinico, ma sembra che i farmaci antidepressivi non abbiano una selettività significativa nell’ambito di queste condizioni.

La depressione bipolare, che di solito si manifesta nella prima fase dell’età adulta, è meno comune ed è caratterizzata da oscillazioni tra depressione e mania per un periodo di poche settimane. Non è sempre facile distinguere tra depressione bipolare lieve e depressione unipolare e può anche capitare che gli episodi maniacali del disturbo bipolare vengano confusi con episodi di psicosi. Inoltre, esiste una forte componente ereditaria, ma non sono ancora stati identificati il gene o i geni responsabili, sia a seguito di studi di linkage in famiglie affette da questa patologia sia attraverso il confronto tra individui affetti o non affetti. La depressione non può essere attribuita ad alterazioni dell’attività neuronale all’interno di una singola area cerebrale. Studi di imaging cerebrale hanno suggerito che la corteccia prefrontale, l’amigdala e l’ippocampo potrebbero essere tutti coinvolti nelle diverse componenti di questi disturbi.

Teorie Della Depressione Teoria Monoaminergica La principale teoria biochimica della depressione è rappresentata dall’ipotesi monoaminergica proposta da Schildkraut nel 1965, in base alla quale gli stati depressivi sarebbero determinati da un deficit funzionale dei trasmettitori monoaminergici, noradrenalina e 5-idrossitriptamina (5-HT), in alcune aree cerebrali, mentre la mania dipenderebbe da un’eccessiva funzionalità di questi sistemi. Per rassegne bibliografiche relative all’evoluzione di questa teoria si vedano Maes e Meltzer (1995) e Manji et al. (2001).

L’ipotesi monoaminergica ebbe origine dall’associazione tra gli effetti clinici di vari farmaci che causano o alleviano i sintomi della depressione e i loro effetti neurochimici sulla trasmissione monoaminergica nel cervello. Queste evidenze farmacologiche, avvalorano l’ipotesi monoaminergica, nonostante l’esistenza di diverse discrepanze. I tentativi di ottenere evidenze più dirette, studiando il metabolismo delle monoamine in pazienti depressi o misurando le variazioni nel numero dei recettori monoaminergici nei tessuti cerebrali post mortem, hanno fornito risultati discordanti ed equivoci e la loro interpretazione è risultata spesso problematica, poiché i cambiamenti descritti non sono risultati specifici per la depressione. Anche gli studi condotti mediante test funzionali sull’attività, nei pazienti depressi, di vie monoaminergiche note (per esempio, quelle che controllano il rilascio degli ormoni da parte dell’ipofisi) hanno fornito risultati equivoci. Le evidenze farmacologiche non sono in grado di fornire una chiara distinzione tra le teorie noradrenergica e serotoninergica della depressione.

Da un punto di vista clinico, sembra che gli inibitori della ricaptazione della noradrenalina e della 5-HT siano ugualmente efficaci nella depressione (si veda oltre), anche se i singoli pazienti potrebbero rispondere meglio a un inibitore piuttosto che all’altro. Un’altra evidenza a sostegno della teoria monoaminergica è che i bloccanti della sintesi della noradrenalina o della 5-HT inibiscono in maniera consistente gli effetti terapeutici dei farmaci antidepressivi che agiscono selettivamente su questi due sistemi neurotrasmettitoriali. Qualsiasi teoria sulla depressione deve tenere conto del fatto che gli effetti neurochimici diretti dei farmaci antidepressivi e i loro effetti avversi (per esempio, quelli anticolinergici) si instaurano molto rapidamente (da pochi minuti ad alcune ore), mentre i loro effetti antidepressivi si manifestano dopo settimane. Una situazione simile si verifica anche nel caso dei farmaci antipsicotici e di alcuni farmaci ansiolitici, suggerendo che il miglioramento clinico possa essere il risultato di cambiamenti adattativi secondari piuttosto che un effetto primario del farmaco. Invece di pensare alla mancanza di monoamine come la causa di cambiamenti diretti nell’attività di possibili neuroni “felici” o “tristi” nel cervello, dovremmo pensare alle monoamine come regolatori di effetti trofici a lungo termine, i quali si sviluppano con una tempistica che va di pari passo con i cambiamenti del tono dell’umore. La nostra comprensione delle cause della depressione e dei meccanismi con cui i farmaci possono alleviarla potrebbe migliorare con il progresso delle tecniche di neuroimaging per studiare, in vivo, la funzione dei sistemi neurotrasmettitoriali nel cervello umano, come descritto nel Capitolo.