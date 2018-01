Gli anziani dormono poco? Purtroppo hanno il sonno di cattiva qualità, ecco il perchè

Poco e male. Quando pensiamo alle abitudini ‘notturne’ dei nostri nonni, subito ci vengono in mente le poche ore di sonno durante le ore piccole e il classico pisolino pomeridiano dopo il pranzo. Dall’ultimo Congresso della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria è emerso che sono oltre dieci milioni gli over 65 che hanno difficoltà ad addormentarsi.

L’insonnia è una condizione che, anche nell’età senile, si può ripercuotere sulle condizioni generali del soggetto che ne è colpito, in quanto il riposo è fondamentale per il benessere psico-fisico del nostro organismo. Superati i 65 anni risultano sufficienti 5 ore a notte. Per risolvere eventuali disturbi del sonno, la prima cosa da fare è rivolgersi al proprio medico per controllare che la causa non sia la terapia medica seguita. Ad esempio fa fatica ad addormentarsi la sera oppure si risveglia frequentemente nel corso della notte.

Per quanto riguarda l’anziano il problema principale quindi è dato non dalla quantità quanto dalla qualità del riposo notturno. Spesso infatti il problema non è quante ore essi abbiano domito, ma come hanno dormito, la qualità del loro sonno. Ciò può avere delle ripercussioni sullo stato generale di salute andando a comportare alterazioni dell’umore, una maggiore affaticabilità, un calo della capacità di concentrazione, e un aumento del rischio di incorrere in cadute.

Lo scarso sonno è inoltre un fattore di rischio anche per il decadimento cognitivo correlato all’età. Nicola Ferrara, che è ordinario di medicina interna e di geriatria all’università Federico II di Napoli, sottolinea che alcuni farmaci possono nuocere al sonno, altri favorirlo. Al contrario gli antidepressivi e i farmaci anti-Parkinson lo conciliano. Anche un determinato tipo di dieta può farci abbandonare più facilmente tra le braccia di Morfeo: in particolare mangiare i carboidrati la sera lo facilita. Bene anche praticare attività fisica per 30-40 minuti al giorno (come una semplice camminata), provare tisane ed erbe rilassanti come valeriana, tiglio, camomilla, melissa.