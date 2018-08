Gli eritrei digiunano per protesta Salvini: io penso ai nostri poveri

Dopo gli arancini, i volenterosi artisti catanesi, a cui ha dato man forte il sindaco della città etnea Salvo Pogliese, avrebbero forse voluto rifocillare i “segregati” della Diciotti con cassatine e cannoli. Ma non è stato possibile perché da ieri parte dei 150 migranti rimasti sulla nave avrebbero iniziato uno sciopero della fame: così ha annunciato con un tweet il parlamentare Pd Davide Faraone, che da giorni, insieme al segretario del suo partito staziona al porto di Catania. Martina si è allontanato dalla città siciliana per aprire ieri la festa dell’Unità a Ravenna dove ha tuonato che «177 esseri umani in condizioni delicate sono tenuti in ostaggio dalla propaganda inconcludente di Salvini».

A parte il fatto che i “minori” sono stati fatti scendere, appare evidente che la vicenda del pattugliatore della Guardia Costiera italiana sia ormai diventata terreno di scontro politico e passerella per politici in calo di visibilità e consensi, come dimostrato anche dal fatto che le tensioni sono coincise con la visita dei parlamentari della sinistra tutta, nessuno escluso. Dai dem alla Cgil, dal presidente della commissione Antimafia dell’Assemblea regionale siciliana, Claudio Fava, a una delegazione del Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale: nessuno ha voluto sottrarsi dal dimostrare “disinteressata” vicinanza ai migranti e contestuale indignazione nei confronti del ministro dell’Interno. Immancabile l’approdo a bordo di Laura Boldrini, che come al solito si è scagliata contro Matteo Salvini, accusandolo di essere una persona «spietata,confusa,che si accanisce con i più deboli».

La paladina degli immigrati ha poi intimato al leader della Lega di far sbarcare almeno le donne, tirando in ballo presunti «problemi ginecologici». A bordo della Diciotti, a sentire questo coro di anime belle, ci sarebbero dunque ragazzini “scheletrici”, malati in gravi condizioni e donne sofferenti. Tutto ciò stride decisamente con le dichiarazioni rese alla stampa dal comandante della nave Massimo Kothmeir, che ha precisato che non solo non vi fossero bambini a bordo – i tre presenti e accompagnati dai genitori sono stati evacuati un quarto d’ora dopo averli imbarcati nelle acque di Lampedusa e portati a terra – ma neanche nessuna emergenza sanitaria. Per quanto riguarda i casi di scabbia, di cui ha fatto menzione anche il procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio,il comandante ha spiegato che il personale medico e paramedico del Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta operativo sulla Diciotti ha provveduto a somministrare specifici farmaci e pomate.

Situazione monitorata anche sul fronte di possibili rivolte dei migranti: «mangiano, stanno bene e non hanno la sensazione di essere sequestrati dal governo» ha puntualizzato. Resta da capire chi abbia “suggerito” ad alcuni di loro di rifiutare la colazione ieri mattina, iniziativa commentata da Salvini con queste parole: «Facciano come credono. In Italia vivono 5milioni di persone in povertà assoluta che lo sciopero della fame lo fanno tutti i giorni, nel silenzio dei buonisti, giornalisti e compagni vari. Prima gli italiani». In serata Salvini è tornato a punzecchiare la magistratura: «Mi autodenuncio, vengano a prendermi. Mi indagano? Facciano pure. Se qualcuno pensa di arrestarmi, sbaglia,la gente è con me.