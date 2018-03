Gli infermieri potranno prescrivere i farmaci, la proposta di Melazzini dell’Aifa: è polemica

“GLI infermieri dovrebbero prescrivere alcuni farmaci e presidi sanitari”, è questa la l’idea avanzata dal direttore dell’ AIFA Agenzia del farmaco Mario Melazzini nel corso della giornata di ieri intervenuto al congresso della neonata federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche. Lo stesso nel corso della stessa occasione ha parlato di un percorso che in qualche modo possa garantire una risposta più funzionale ai pazienti ed ha aggiunto che in molti paesi questa possibilità, ovvero il fatto che infermieri possono prescrivere farmaci esiste già. Affinché, questo nel nostro paese possa realmente a venire però Bisognerà portare delle modifiche di legge. Tuttavia sembra che questa idea non sia ben vista dai medici che non vorrebbero condividere questa loro prerogativa professionale con altre figure quali in questo caso gli infermieri. Ed è proprio per questo motivo che forse Melazzini nel suo discorso ha aggiunto che potrebbe esserci ulteriore novità richiesta da tempo dei medici di famiglia ovvero la possibilità di poter prescrivere dei farmaci innovativi.

Melazzini, dunque, ha promesso di essere favorevole alle prescrizioni dei farmaci innovativi da parte di medici di famiglia e il fatto che gli infermieri potrebbero prescrivere i medicinali e con delle modalità e delle forme che sono tutte da approfondire per il buono aspetto sul quale poter lavorare. “Tutte le professionalità devono lavorare insieme, medici, operatori sanitari e soprattutto farmacisti”, ha aggiunto ancora Melazzini, aggiungendo che la farmacia dei servizi potrebbe avvalersi della figura dell’infermiere.

Proprio a tal riguardo ha ancora aggiunto: “Chi meglio di questi professionisti può essere trait d’union tra le diverse professionalità sanitarie coinvolte nella prescrizione?”. Non è del tutto o forse proprio per niente favorevole a questa idea, il Presidente della Federazione Nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri Filippo Anelli il quale ha commentato questa risposta con un categorico No nella mattinata di ieri, durante il Congresso della Federazione degli ordini delle professioni infermieristiche ripresa dal DG AIFA Mario Melazzini di studiare le forme di prescrizione e di medicinali da parte degli infermieri.

“Diciamo un no forte e chiaro al task shifting, al trasferimento delle competenze professionali dal medico ad altre figure sanitarie. Le competenze del medico non gli derivano da investitura soprannaturale, ma sono acquisite in ragione di percorsi formativi condivisi da tutte le istituzioni e gli attori coinvolti: dal Parlamento, dal Governo, dal Ministero della Salute e dal Miur, dalla Conferenza Stato Regioni, dalle Università, dagli Ordini, dai rappresentanti dei professionisti del Servizio Sanitario Nazionale”, ha dichiarato Filippo Anelli nella mattinata di ieri. Poi ha anche aggiunto: “La prescrizione non è un fatto automatico, ma è la conclusione di un percorso articolato che passa attraverso la diagnosi, anche differenziale. Non può essere un momento avulso dalla valutazione complessiva del malato, non può essere estrapolata dalla relazione di cura tra il medico e il suo paziente”.