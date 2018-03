Google Home sbarca in Italia, al via l’era degli assistenti virtuali da casa

E’ arrivato nella giornata di ieri in Italia l’assistente personale di Google che parla finalmente l’italiano. Sempre nella giornata di ieri sono arrivati in Italia i prodotti per la casa basati sull’intelligenza artificiale di Big G. Google, dunque, ha annunciato l’arrivo di Google Home, ovvero il primo smart speaker con controllo vocale di Google ed ancora l’arrivo di Google Home Mini, una versione più compatta ma anche più piccola. Si tratta di soluzioni che potranno essere utili per poter ottenere degli aiuti quotidiani, oltre che per rispondere a dei quesiti e per riprodurre della musica utilizzando semplicemente il comando OK GOOGLE.

Il nuovo assistente di Google, dunque, risponderà alle vostre domande in modo veloce e nel contempo sarà in grado di utilizzare un linguaggio naturale, sostenendo una conversazione con l’utente. Ma non finisce qui, perchè Assistant imparerà il comportamento dell’utente e si adatterà, fornendo anche risultati sempre più specifici e accurati.Ma vediamo più nello specifico di cosa si tratta e come funzionano. Google Home Mini altro non è che un altoparlante intelligente con i comandi vocali, il quale è stato creato e sviluppato da Google e va ad affiancare gli altri speaker Google Home e Google Home Max.

Questo dispositivo è alimentato dall’Assistente Google e permetterà di porre delle domande a Google con la propria voce così come i ottenere delle riposte personalizzate, controllare i dispositivi compatibili per la smart home e ottenere delle risposte personalizzate. Fornirà anche assistenza ed altre informazioni in tempo reale, notizie, sport e tanto altro e permette anche di riprodurre musica, ascoltando podcast, notizie e radio proprio attraverso gli altoparlanti integrati. Si attiva, come già detto, attraverso il comando “Ok Google”seguita poi dal comando desiderato. Tipo “Ok Google, ho bisogno di un ombrello oggi?”, automaticamente si riceveranno una serie di informazioni sulle previsioni meteo.

Basato sull’Assistente Google, Home Mini non potrà funzionare qualora venga connesso a Internet tramite la rete Wi-fi di casa. Per controllare alcuni dispositivi anche alcune funzioni in casa così potrà utilizzare un dispositivo intelligente compatibile. Per poter controllare che i dispositivi come delle macchine da caffè, baby monitor e ventilatori di casa, Smart si potranno utilizzare interruttori o prese intelligenti che sono compatibili.

Riguardo il design questo risulta piuttosto piacevole perché tecnicamente sembra proprio uno di quelli tanto famosi pasticcini francesi chiamati i macarons e presenta delle dimensioni piuttosto piccole quanto il palmo della mano ed ha un corpo molto compatto rispetto all’originale Google Home. Presenta Inoltre una base gommata che è molto utile per impedire movimenti involontari del prodotto, ha una parte posteriore ricoperta da un rivestimento in tessuto sotto al quale sono presenti ben 4 led che vanno ad indicare lo stato del volume e anche l’esecuzione delle azioni da parte dell’assistente Google.