Google sfida gli Youtube: Ecco le nuove regole del servizio di streaming Online per chi vuole guadagnare con i video

Sono in tanti ad aver trovato successo sul Tubo con i propri canali. Ad alcuni è bastato caricare un video, diventato poi virale, per guadagnare migliaia di euro. Ma le cose ora sono cambiate perché con le nuove regole imposte da YouTube diventa più difficile monetizzare i propri video. Per attivare la monetizzazione sul proprio canale è necessario aderire al Programma partner di YouTube, ma se prima il requisito richiesto era aver totalizzato 10.000 visualizzazioni, ora i requisiti di idoneità sono diventati molto più alti.

I nuovi requisiti

Dal 16 gennaio 2018 i termini sono cambiati e per poter iscrivere un canale al Programma partner di YouTube bisogna aver raggiunto almeno 4.000 ore di visualizzazione negli ultimi 12 mesi e 1.000 iscritti. Prima erano sufficienti 10.000 visualizzazioni, che potevano essere state conseguite anche in più anni e non era necessario che il canale avesse degli iscritti. In pratica bastava aver pubblicato un video, anche di pochi secondi, e che questo video fosse stato visualizzato almeno 10.000 volte. Adesso invece occorre che il canale abbia innanzi tutto 1.000 iscritti: per rispondere a questo requisito è già partito il passaparola tra i piccoli YouTuber per scambiarsi le iscrizioni. Ma avere tanti iscritti non è sufficiente. Occorre anche che negli ultimi 12 mesi il canale abbia totalizzato almeno 4.000 ore di visualizzazione. E se un canale scende al disotto della soglia di 4.000 ore di visualizzazione nell’ultimo anno, non sarà più in grado di pubblicare annunci sui propri video e quindi guadagnare. Le nuove norme ammettono comunque un minimo di flessibilità, nel senso che se il canale avesse un calo temporaneo (ad esempio il numero degli iscritti scende un giorno a 999 per poi risalire il giorno successivo a 1.000), YouTube si riserva la possibilità di non rimuoverlo dal Programma partner.

La risposta del Tubo alle critiche

Le nuove norme hanno suscitato diverse critiche, soprattutto da parte dei piccoli canali che ora si vedranno esclusi dal Programma partner e non potranno più monetizzare i propri video. Se da un lato YouTube ha ammesso che sono tantissimi i canali coinvolti, ha anche fatto sapere che le nuove norme non impatteranno particolarmente su chi realmente fa di YouTube la sua fonte di guadagno. A sostegno di ciò ha fatto notare che il 99% dei canali colpiti ha totalizzato meno di 100 dollari nell’ultimo anno, e che il 90% ha guadagnato meno di 2,5 dollari nell’ultimo mese. Il calcolo di quanto si possa guadagnare su YouTube è piuttosto complesso e dipende da diversi fattori. Con molta approssimazione possiamo dire che si guadagna circa 1 euro ogni 1.000 visualizzazioni. Di conseguenza si tratta di una perdita di pochi spiccioli per chi non riesce a totalizzare molte visualizzazioni, anche se ora si aggiunge il requisito dei 1.000 iscritti.

I motivi del cambiamento

II 2017 è stato un anno pieno di critiche per YouTube, arrivate da più parti. Ma la polemica più pesante è stata quella mossa dagli inserzionisti, che hanno lamentato di non poter filtrare correttamente i creatori sui quali poi venivano pubblicati i loro annunci. In pratica potrebbe capitare che un’azienda veda pubblicato un suo annuncio su un video i cui contenuti siano contrati alla filosofia dell’azienda stessa o comunque inappropriati, con un ritorno negativo dal punto di vista dell’immagine. E YouTube sa bene che gli inserzionisti sono la parte più importante perché sono quelli che portano soldi nelle casse della piattaforma e nelle tasche dei creatori di contenuti. Senza inserzionisti non ci sarebbe nulla da monetizzare. E senza monetizzazione, i creatori più importanti abbandonerebbero YouTube per rivolgersi altrove. Negli ultimi tempi sono state tante le accuse mosse a YouTube di diffondere disinformazione, filmati dannosi per i bambini, contenuti molesti e altri video violenti. Uno degli ultimi video che ha suscitato diverse critiche è stato quello del vloger Logan Paul che ritraeva il corpo di una persona che si era tolta la vita. Video del genere fanno sì che gli inserzionisti perdano fiducia nella capacità di YouTube di controllare e moderare i contenuti. E visto che è praticamente impossibile controllare ogni singolo video caricato sulla piattaforma, Google ha deciso di adottare norme più stringenti e una serie di strumenti per migliorare le cose. Oltre a rendere più restrittivo il programma di compartecipazione alle entrate per i canali, sta introducendo un sistema di idoneità basato su tre livelli per permettere agli inserzionisti di scegliere il livello di contenuti sul quale potranno essere inseriti gli annunci. Inoltre per i video di Google Preferred ci sarà un team di moderatori umani che esamineranno i video prima che possano essere monetizzati. In pratica delle persone vere valuteranno i video per verificare che soddisfino le linee guida della piattaforma prima di inserire gli annunci.

Cosa succede ai vecchi partner

Brutte notizie anche per chi è già iscritto al Programma partner di YouTube perché le nuove norme sono retroattive e sono diventate effettive anche per loro il 20 febbraio 2018. I canali che avevano già aderito al Programma partner ma che alla data del 20 febbraio non rispettavano i nuovi criteri, sono stati automaticamente rimossi ma potranno continuare a utilizzare alcune funzioni esclusive per i creator (vedi tabella). Per essere riammessi dovranno anche loro raggiungere 4.000 ore di visualizzazione nei 12 mesi precedenti e 1.000 iscritti. Una volta raggiunti i requisiti minimi, dovranno ripresentare la domanda per aderire nuovamente al Programma partner.

Come raggiungere i requisiti

Il successo di un canale dipende essenzialmente dalla qualità dei suoi contenuti. Per venire incontro a tutti coloro che vogliono avere successo sulla piattaforma, YouTube mette a disposizione il sito YouTube Creators (https://creatoracademy. youtube.com ) sul quale è possibile trovare guide per realizzare contenuti originali e di qualità. Per raggiungere il numero minimo di iscritti, oltre ai soliti metodi di promozione tra amici e conoscenti, i piccoli canali possono cercare di aiutarsi fra loro scambiandosi le iscrizioni a vicenda. Per raggiungere le 4.000 ore di visualizzazione il consiglio è quello di creare video di una certa lunghezza, almeno di una decina di minuti. Può essere poi utile chiedere ad amici, conoscenti e a chi si è già iscritto al canale un sostegno attivo avviando la visualizzazione dei video magari anche in background. Un altro accorgimento per aumentare il numero di iscritti è quello di ricorrere alle cosiddette “Live Iscritto- Ricambio”, ovvero dirette live in cui gli utenti si scambiano le iscrizioni ai canali. YouTube, inoltre, consente di monitorare il numero di visualizzazioni ottenute nella giornata tramite le Live.