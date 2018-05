Grande fratello, ancora polemiche: “Il cane lo educo a calci”, è rivolta

Questo Grande Fratello Davvero sembra quest’anno non avere pace e dopo gli scandali e le polemiche sorte nelle scorse settimane per alcuni atteggiamenti aggressivi e per alcuni atti di bullismo, questa volta un altro concorrente è finito al centro della polemica per alcune dichiarazioni rilasciate inconsapevolmente durante una chiacchierata con gli inquilini della casa. Stiamo parlando di Filippo, il giovane romano che nella casa ha intrattenuto una relazione con Lucia. Da quanto emerso sembra proprio che il concorrente Durante una conversazione con altri coinquilini si sia lasciato andare ad alcune rivelazioni riguardante l’educazione del suo cane.

Nello specifico Filippo avrebbe detto «Il cane lo educo a calci». Ovviamente questa frase non è passata inosservata ai telespettatori che hanno immediatamente portato avanti una vera e propria polemica. Da qualche ora sulla pagina Facebook animalisti 2.0 pare si sia scatenata una vera e propria rivolta e sono stati tanti padroni di cani che dopo avere sentito questa affermazione davvero crudele e obbrobriosa hanno dato in escandescenza. Lo sappiamo bene, negli ultimi anni la protezione per gli animali si è intensificata ed a partire dai canili ad arrivare molte associazioni esistenti, tutti svolgono un ruolo davvero molto importante nella rieducazione soprattutto dei randagi.

Per tante persone che accolgono un animale a quattro zampe nella loro famiglia questa diventa come un uno di loro e quindi un membro a tutti gli effetti. Per qualcuno forse però non è proprio così, perché una persona che lascia delle dichiarazioni come quelle di Filippo fa pensare che non abbia nemmeno un po’ di amore né tantomeno di rispetto per il suo cane.

E così come già abbiamo detto, dopo le accuse di razzismo, di bullismo, di omofobia, di minacce, di morte e frasi razziste Adesso c’è quest’altra dichiarazione che sta facendo parecchio discutere e che ha scatenato un vero e proprio scalpore. Forse i ragazzi all’interno della casa non si rendono conto di essere costantemente sotto le telecamere e dunque di essere visti e sentiti in modo costante e che ogni loro frase e ogni azione dovrebbe essere ben ponderata. Cosa bisogna aspettarsi adesso? Barbara D’Urso durante la puntata del prossimo martedì Sarà l’ennesima irruzione in casa per riprendere Filippo?