Grande Fratello, il fidanzato della Pezzopane: “Ho avuto quasi 2mila donne”

“Ho avuto quasi duemila donne” così si è presentato al pubblico il fidanzato della deputata Stefania Pezzopane e ha dato al via alle prime polemiche su questa nuova edizione del Grande Fratello Nip. I due opinionisti di quest’anno, Cristiano Malgioglio e Simona Izzo, non si sono lasciati sfuggire l’affermazione di Simone Coccia e gli hanno ricordato che le donne non sono dei giocattoli da collezionare.

Non è stata un’entrata facile quella dell’ex spogliarellista che ha già dovuto affrontare le critiche dai due opinionisti. Durante la sua presentazione per diventare concorrente del reality, Simone si è presentato così:

“Ho avuto 1.500-2.000 donne. Se contiamo dai 17 anni ai 34, una ogni due o tre giorni, ci sta. Poi facevo lo spogliarellista e avevo modo di ammucchiarne di più. Ma quando ho conosciuto Stefania ho appeso il perizoma al chiodo.” e ha ricordato alla sua compagna di stare tranquilla e di fidarsi anche se non sarà facile per lui stare a stretto contatto con altre donne in casa.

Le parole del compagno della Pezzopane non sono piaciute a molti e Cristiano Malgioglio ha voluto dire la sua:

“Sono rimasto colpito quando hai detto di aver avuto quasi 2000 donne. Non è un vanto. Le donne non si trattano come dei kleenex. Anche per rispetto della donna con cui stai da quattro anni. Se hai avuto veramente tutte queste donne sono contento per te. Però, sinceramente, mi ha fatto un certo effetto sentire che nei hai avute quasi 2000. Che cosa sono le donne, dei giocattoli che si prendono e si buttano via? Le donne vanno rispettate.”