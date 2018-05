Grigori Rasputin, i misteri dello Stregone considerato uomo di Dio

Avete mai sentito parlare di Grigori Rasputin? Sembra proprio che un giorno di del mese di dicembre del 1916, alcuni cittadini di San Pietroburgo avessero effettuato una terribile scoperta. Quel giorno Infatti alcuni cittadini della cittadina russa avevano visto nel fiume Neva galleggiare un grande sacco nero e avevano così deciso di portarlo a Riva, ma ovviamente non sapevano che cosa aspettarsi. Una volta portato a Riva e aperto, all’interno è stato ritrovato il corpo di un uomo molto probabilmente deceduto a causa di una morte piuttosto violenta e quando la polizia giunse sul posto, gli agenti Riuscirono a identificare la vittima molto velocemente. Si trattava proprio di Rasputin che era uno degli uomini più in voga del momento. Ormai la sua morte risale a circa un secolo fa ma tuttavia intorno a quanto accaduto restano ancora diversi misteri che sembra affascini davvero ancora molta gente. Non si sa ancora oggi chi fosse effettivamente Grigori Rasputin Ovvero se fosse un uomo di scelta o un artista, un santo o un peccatore, uno psicologo oppure uno stregone.

Il vero nome dell’uomo era Novikh, ed era nato a Pokrosvkoye, un piccolo paesino Russo. Il soprannome Rasputin gli era stato dato soltanto da poco tempo ed era da tanti conosciuto come conigli con il diminutivo “rasputnik” , che in lingua russa vuol dire sporcaccione. Non sembra essere proprio una sorpresa visto che all’epoca dei fatti, l’uomo era tutto conosciuto come un uomo religioso ma pare avesse il vizio delle donne e dell’alcol. Nonostante l’uomo non avesse mai seguito un percorso teologico, Comunque era considerato da tutti un uomo di Dio e si pensava fosse un profeta o addirittura un guaritore tanto che proprio per questi suoi poteri curativi, era diventato piuttosto famoso in tutto il paese.

La prima l’imperatrice russa Alexandra Fyodorovna, avendo appreso di questo dono particolare speciale di Rasputin e lo aveva convocato per poter far curare il proprio figlio che pare soffrisse di emofilia e purtroppo come è facile capire all’epoca non c’erano Cure e trattamenti Eppure Rasputin poi riuscì a fermare in qualche modo gli effetti della malattia. Anche l’imperatore venne colto e rimasto piuttosto colpita dal Carisma dell’uomo tanto da averlo voluto piuttosto vicino ogni volta che voleva prendere delle decisioni politiche molto importanti.

Tutto ciò fa capire come Effettivamente Rasputin nel giro di pochissimo tempo divenne uno degli uomini più importanti di tutta la Russia. Nonostante però avesse questa fama da Don Giovanni, era riuscito anche a fare credere alla famiglia reale che si tratta sarà soltanto di dicerie e si dice anche che avesse avuto una relazione clandestina con l’imperatrice Ma non esistono prove al riguardo. La leggenda Rasputin pare avesse anche dei poteri magici e c’è infatti chi dice che potesse ipnotizzare le persone per vedere il futuro tanto da aver previsto Addirittura il primo conflitto mondiale prima ancora che la guerra scoppiasse. Ancora oggi dopo quasi un secolo, il nome di Rasputin è piuttosto vivo nei ricordi e anche nella mente di tante persone, Ma come già detto, non si sa se effettivamente si trattasse di un mostro o di un guaritore. Ciò che conta è che a distanza di un secolo rimane uno dei personaggi più misteriosi della storia.