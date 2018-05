“Guardate i suoi occhi!”. La investono e la sua faccia si ferisce: graffi, collarino e dolori dappertutto. Eppure, qualcosa non quadra e l’immagine risulta assurda e misteriosa: “Quello sguardo… assurdo”

Le fashion addicted sono pronte a tutto. Giovani blogger che impazzano sul web cercando di proporre agli utenti la recensione perfetta: sono ormai un popolo di ragazze inarrestabili. E assolutamente impavida e sprezzante del dolore è stata anche Shelby Pagan un’infermiera di pronto soccorso a Boston (Usa) e blogger che ha condiviso sui social media un selfie molto particolare. Nella foto la ragazza appare nel giorno in cui ha avuto un incidente, scattato dal letto d’ospedale dove le sono stati diagnosticati stiramento cervicale, trauma cranico, contusione al ginocchio e lacerazioni alla fronte, cose che l’hanno costretta a letto con il collo fasciato da un collare cervicale.

Il risultato: il collo fasciato da un collare cervicale, qualche graffio in fronte, il mascara ridotto ad una nuvola sfumata sotto gli occhi, insomma una situazione drammatica. Eppure la 25enne ha fatto qualcosa che nessuno sano di mente penserebbe mai di fare. Nell’immagine infatti c’è un particolare molto strano, che non si vede subito e riguarda i suoi occhi. Essendosi ritrovata a passare diverse ore da sola in ospedale, ha notato un dettaglio molto particolare.

SDhelby ha notato che nonostante l’incidente l’avesse sconvolta, il suo eye-liner era rimasto perfettamente definito sulla palpebra superiore. Così ha pensato bene di scattarsi un selfie e di utilizzarlo per lasciare una recensione sul prodotto sulla pagina del brand Kat Von D, che ha firmato il suo Tattoo Liner . Nel post Shelby ha dichiarato: “Ero parcheggiata al lato di un’autostrada, con le frecce accese, mentre chiamavo il soccorso stradale perché avevo finito la benzina. Mentre ero al telefono sono stata investita da un’auto che andava a 90 km/h. Il mascara mi stava colando sulla faccia per tutte le lacrime, gli altri prodotti mi erano stati rimossi nella corsa all’ospedale. Ma non il mio tattoo eye-liner. Questo prodotto resiste e rimane perfetto in qualsiasi condizione. Non cambierò mai eye-liner”.

Gli utenti di Twitter hanno notato la recensione e l’hanno condivisa sui social, sottolineando la forza dimostrata dalla ragazza, fotografatasi in quelle condizioni in ospedale. Naturalmente la notizia è diventata virale in pochissime ore e ha scatenato delle insolite reazioni: sono state diverse infatti le giovani che hanno confermato l’affermazione di Shelby e che, trovatesi coinvolte come lei in alcuni incidenti, hanno notato la resistenza dell’eye-liner. Insomma, a quanto pare i prodotti del brand di Kat Von D riescono davvero a soddisfare le esigenze delle clienti.