Una discussione iniziata per futili motivi, tra una ragazza olandese di 19 anni, E.F.,ed una italo-americana di 44 anni, P.E., si è trasformata in pochi minuti in una rissa tra due famiglie di turisti in visita nella Capitale. Solo grazie all’intervento degli agenti del I Gruppo “ex Trevi” è stato possibile sedare la lite violenta. I fatti accaduti alle 19,30 circa di ieri nell’area di Fontana di Trevi.



