Ha 30 anni e non vuole lasciare casa, i genitori lo portano in tribunale e il giudice lo sfratta

Davvero singolare è quanto accaduto ad un giovane di 30 anni che non voleva lasciare la sua abitazione e si è visto portato in tribunale dai suoi genitori. Nonostante Dunque i ripetuti richiami a trovarsi una sistemazione autonoma e anche un’offerta di denaro da parte dei genitori, il trentenne ha continuato a vivere nella casa di famiglia tanto che il padre e la madre alla fine si sono visti costretti a rivolgersi al tribunale che ha dato loro ragione ed ha sfrattato il figlio. E’ questo quanto accaduto ad una famiglia statunitense di New York, una vicenda che si è conclusa nell’aula di tribunale con la sentenza di allontanamento dell’uomo, il trentenne Michael Rotondo.

Come già abbiamo visto i genitori stanchi che ha 30 anni figlio fosse ancora in casa con loro lo avevano invitato ad andare via e trovarsi una sistemazione autonoma. Questo richiamo sarebbe avvenuto più volte finché i genitori non si sono rivolti alla giustizia. Il trentenne però nemmeno di fronte al ricorso al tribunale ha desistito ed ha deciso di andare a giudizio. Sostanzialmente di fronte alla Corte, il trentenne avrebbe sostenuto che gli era erano dovuti almeno sei mesi di preavviso ed ha spiegato di aver chiesto ai genitori soltanto un ragionevole periodo di tempo, tenendo conto del fatto che non era realmente preparato a sostenere Le spese economiche al momento delle comunicazioni dai suoi genitori.

Il padre e la madre del trentenne comunque Pur di vederlo andare via pare che oltre ad aver lasciato al figlio 5 avvisi scritti hanno anche fatto un’offerta di denaro per poterlo aiutare a trovare un’ abitazione, ma pare che il trentenne non ne volesse sapere proprio. Il primo avviso era arrivato nel mese di febbraio al termine di una ennesima lite avvenuta in casa tra i genitori e il figlio, poi nel mese di marzo ci sarebbe stata la replica ed un ultimatum di 30 giorni ed un’ offerta di 1200 dollari. In quell’occasione sembra che i genitori lo avessero anche minacciato di rivolgersi ad un avvocato ed infine quella di ricorrere anche al tribunale cosa che poi è avvenuta.

Il giudice sembra abbia accolto la richiesta dei genitori, ordinando anche lo sfratto immediato ma il trentenne sembra che ancora oggi non abbia intenzione di arrendersi ed ha dichiarato di voler fare appello contro la sentenza.