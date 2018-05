Ha 70 anni e sostiene di essere incinta dell’ottavo figlio

Ha dell’incredibile la notizia che stiamo per raccontarvi che ha come protagonista una donna la quale dice di essere incinta del suo Ottavo figlio. Fin qui non ci sarebbe nulla di male se non fosse però che la donna in questione Ha 70 anni. La protagonista è Maria de la Luz una donna messicana di 70 anni appunto che potrebbe davvero diventare la donna anziana o meglio più anziana al mondo a partorire. La Settantenne ha detto di aspettare il suo Ottavo bambino ed ha mostrato con orgoglio le ultime ecografie effettuate. Secondo quanto riferito dalla stessa sembrerebbe che la donna sia in attesa di una bambina.

“Le gambe mi facevano male, vomitavo e avevo le vertigini. Nella clinica in cui hanno fatto le analisi i medici non potevano crederci”, è questo quanto riferito dalla donna, la quale ha spiegato nel corso di un’intervista di avere sospettato già da parecchio tempo di essere in attesa di un bambino. Ovviamente alcune perplessità riguardava nel fatto che la stessa avesse 70 anni, ma dopo essersi sottoposta a tutta una serie di visite e esami è stato confermato che la signora fosse appunto incinta.

Nonostante la donna abbia parlato e mostrato con orgoglio le ecografie ai giornalisti, pare non Abbia fornito però particolari dettagli sulla sua gravidanza e non si sa nemmeno se si sia sottoposta a qualche trattamento di fertilità per poter avere un bambino, vista la tua veneranda età. Sembra che la notizia che la donna fosse incinta abbia infastidito anche alcuni dei suoi figli molto preoccupati per la salute dell’anziana madre. Tuttavia la donna ha anche fatto sapere di avere già fissato un appuntamento in ospedale per il prossimo 18 luglio per poter sottoporsi ad un parto cesareo e mettere al mondo così la sua bambina.

Ad oggi quindi la donna, nel caso in cui dovesse effettivamente mettere al mondo la sua bambina risulterebbe più grande di 4 anni di Maria del Carmen bousada De Lara, ovvero l’attuale detentrice del record che a quasi 77 anni ha dato alla luce due gemelli nel dicembre del 2006. I bambini nacquero prematuri con un parto cesareo. Ci sarebbe poi una donna indiana ovvero una certa Omkari Panwar, che ha dato alla luce due gemelli nel 2008 e sosteneva di avere 70 anni ma nessuno poi ha mai potuto provarlo. In questi ultimi anni sono state tante le donne che hanno proclamato di avere Oltre 70 anni al momento del parto ma poi effettivamente la loro età non è stata mai verificata.