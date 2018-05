Ha la paralisi celebrale e i medici lo danno per spacciato. A distanza di 12 anni non è andata così

La storia che stiamo per raccontarvi è quella che ha come protagonista un ragazzino di 12 anni che è vissuto o meglio sopravvissuto nonostante i medici lo avessero dato per spacciato. “Ora ne siamo certi: il bimbo soffre di paralisi cerebrale, ci sono ottime possibilità di sopravvivenza ma purtroppo non sarà mai in grado di camminare e dovrà passare tutta la vita bloccato su una sedia a rotelle”. Era stata questa la diagnosi davvero terribile che i medici avevano dato ai genitori di un bambino che nel 2006 Aveva soltanto due mesi. Come abbiamo già in parte detto. purtroppo questa previsione si è rivelata del tutto errata perché oggi a distanza di 12 anni il ragazzino Seppur con qualche difficoltà però è in grado di camminare e soprattutto di muoversi in modo autonomo.

Si chiama Asier e vive a Bilbao da 12 anni ed è riuscito nel tempo a sorprendere i medici che purtroppo lo avevano dato per spacciato. Si potrebbe dire che si tratta di un miracolo, ma la realtà sembra essere molto diversa, perché i miglioramenti del ragazzino sono dovuti ad anni di impegno profuso e di terapie effettuate presso un Centro specialistico decisamente all’avanguardia dove tutti i bambini possono superare problemi motori anche molto gravi che sono dovuti alla malattia.

La patologia che affligge il ragazzino ovvero la paralisi celebrale Purtroppo è dovuta a dei problemi di sviluppo nel cervello del nascituro durante la gravidanza e che va ad influire sugli impulsi trasmessi dal sistema nervoso. Il ragazzino in questione Però è stato molto fortunato perché non soltanto ha avuto una grande forza di volontà, ma ha potuto contare anche sull’amore dei genitori e anche sulla solidarietà di associazioni che gli hanno permesso di seguire delle terapie Presso il centro di riabilitazione. Ovviamente per i genitori non è stato tutto così semplice, perché hanno visto il figlio lottare e soffrire per tutti questi anni. Il ragazzino Infatti sembrava fosse destinato a rimanere paralizzato a vita ma soltanto grazie alla sua grande forza di volontà e alla frequentazione del centro di riabilitazione i ragazzi non riuscito oggi a ottenere dei risultati molto importanti.

“Se ce lo avessero detto otto anni fa, avremmo parlato di miracolo. In tutto questo tempo, però, abbiamo visto quanto Asier ha lavorato duro ed è stato assistito in maniera perfetta da tutti gli specialisti del centro”, ha spiegato la mamma, che per seguire il figlio ha lasciato il lavoro. «Mio figlio si trova nella stessa classe da cinque anni, ma non riesce a stare al passo dei compagni di classe, che non si avvicinano mai a lui. Idem per i genitori, hanno problemi a comunicare con noi per via di questo problema. Nel centro, invece, abbiamo conosciuto altri genitori che vivono la nostra stessa situazione, capiscono e provano le stesse cose».