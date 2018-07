Heather ha scoperto di avere il cancro al seno lo stesso giorno in cui David, la sua anima gemella, le ha chiesto di diventare sua moglie. Malgrado le chemioterapie, purtroppo le condizioni di Heather non sono migliorate ma questa donna ha coronato comunque il suo sogno, sposando il suo grande amore in ospedale, 18 ore prima di morire. Questo momento così toccante, condiviso con parenti e amici, è stato immortalato da Christina Lee Karas, sua damigella d’onore e amica da sempre.