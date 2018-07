Ha un cancro al seno ed è in fase terminale. Il gesto d’amore della presentatrice per il figlio di 2 anni

Un libro per farsi ricordare. Così Rachael Blend, 40enne presentatrice della BBC e malata terminale, ha deciso di fare un dono al figlio Freddie, di soli due anni, troppo piccolo per tenere bene a mente tutto ciò che la sua mamma ha fatto prima di volare via, sconfitta da un tremendo male. Per lui ha infatti scritto un libro, intitolato “For Fred“, nel quale parla di sé e degli episodi più disparati della sua vita presente e passata, come ad esempio il primo incontro con il papà del piccolo, il collega Steve Bland. “Si trova in un’età in cui non ricorderà molto di me – ha spiegato alla stampa locale -. Voglio solo raccontargli qualcosa, in modo che lui abbia una qualche idea di me in futuro“.

Rachael lavora al volume per suo figlio dal 2016, quando le è stato diagnosticato un cancro al seno. Dopo vari tentativi effettuati con diversi trattamenti, ha però scoperto lo scorso aprile di essere in una fase terminale della malattia e per questo ha pensato di preparare un’opera per il suo bambino, che, sta realizzando, probabilmente non avrà la possibilità di veder crescere. La presentatrice è ora alla ricerca di un editore per il libro di memorie, nel quale la donna darà a suo figlio anche consigli su “come trovare la felicità” e “intraprendere una carriera”. “Ridere fa bene alla tua stessa anima – ha scritto in uno dei passaggi del testo -, spero che tu rida tanto in futuro come ora”. È arrivata a completare il quinto capitolo, ma “non sono neppure giunta al momento della gravidanza”, ha sottolineato la donna, per la quale, però, la parte più dura da scrivere sarà quella finale: “Voglio solo che lui sappia che ovunque sarà e qualunque cosa farà sarò orgogliosa di lui”.