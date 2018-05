Ha una rara malattia sul volto: il figlio la trucca e la rende bellissima

Joanne Tronconi è una donna affetta dalla Sindrome angio-osteoipertrofica che le copre metà del volto e anche altre parti del corso. Il figlio, esperto di make up, inizia a truccarla usando prodotti adatti alla sua pelle e la rende stupenda. Joanne è molto seguita sui social e si presta con molta simpatia a vari video di make up.

