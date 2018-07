“Ho rischiato di morire per colpa di un tampone”. La denuncia shock di una mamma 37enne

Una Trentasettenne del Massachusetts, mamma di due bambini ha raccontato di avere risciato davvero di morire Dopo avere contratto una malattia piuttosto particolare Ovvero la sindrome da shock tossico. La protagonista di questa vicenda si chiama Amanda Stanley, una trentasettenne mamma di 2 bambini, la quale ha raccontato di avere davvero rischiato di morire Dopo aver contratto la sindrome da shock tossico a causa di un assorbente interno. Pare che all’interno del suo corpo, fosse rimasto un frammento del rivestimento del tampone e sarebbe stato proprio questo provocare la malattia. Ha raccontato di essersi svegliata lo scorso 13 luglio con febbre molto alta e dei sintomi che in qualche modo erano legati ad uno stato influenzale. Fortunatamente la donna ha deciso di contattare il medico e soltanto Dopo alcune analisi, ha scoperto di essere affetta da questa brutta infezione da streptococco.

I medici Erano increduli e pare non capissero come effettivamente la donna avesse contratto quell’ infezione ma poi tutto all’improvviso è apparso molto chiaro, visto che Amanda andando in bagno ha notato un frammento di tampone sulla carta igienica. Avendo riferito questo ai medici, questi le hanno diagnosticato la sindrome da shock tossico provocata proprio da quel frammento che pare le rimasto nel corpo non si sa da quanto tempo.

I medici a quel punto sono stati molto chiari e hanno detto alla donna che se non fosse arrivata in ospedale in tempo avrebbe sicuramente rischiato la vita. La donna stava molto male, pare non riuscisse nemmeno più a camminare né tanto meno a guidare per poter andare dal medico.

“Stavo bene il giorno prima e avevo passato la giornata in giro con i miei due figli, ma quando mi sono svegliata quel venerdì ho dovuto chiamare il loro papà e chiedergli di venire a prenderli perché io sapevo che stavo troppo male per prendermi cura di loro”, ha raccontato Amanda ricordando i primi sintomi della malattia. Ad ogni modo la donna fortunata soprattutto ha voluto ringraziare i medici che hanno scoperto il suo problema. Dopo essersi sottoposta ad alcuni cicli di antibiotici La donna ha lasciato l’ospedale.